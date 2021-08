Osimo, doppio incidente nel giro di poche ore in via Flaminia I

OSIMO – Schianto oggi (5 agosto) in via Flaminia I a Osimo Stazione all’altezza dell’incrocio con via Fontanelle dell’Abbadia. Una Ford Fiesta condotta da C.F., osimana di 67 anni, si è scontrata con un’Audi Q2 condotta da S.S., osimana di 54 anni.

L’incidente in via Flaminia con il coinvolgimento del camion

Nell’urto la conducente della Fiesta ha riportato lesioni non gravi che hanno richiesto il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia locale per i rilievi di legge e la regolamentazione del traffico che è rimasto bloccato per circa mezz’ora.

Il doppio incidente

Un incidente di per sé non troppo grave ma l’ennesimo lungo quel tratto. L’ultimo proprio nel tardo pomeriggio di ieri (4 agosto): un’auto è finita fuoristrada dopo lo schianto con un camion in via Flaminia I, chiusa per permettere le operazioni di soccorso dell’uomo al volante. È rimasto sempre cosciente ma i vigili del fuoco hanno dovuto faticare per estrarlo dal groviglio di lamiere. È stato portato in codice rosso (cautelativo) al pronto soccorso di Torrette. Anche tre altre persone, tra cui il conducente del camion, sono rimaste ferite ma in maniera lieve. Sul posto nell’occasione i carabinieri del comando locale.