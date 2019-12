Osimo, donna finisce in un fosso di 4 metri: task force di soccorsi

È accaduto attorno alle 16 di oggi, 26 dicembre in via dei Tigli. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri

OSIMO – Task force di soccorsi poco fa, attorno alle 16 di oggi, 26 dicembre, a Padiglione di Osimo. Una donna è stata ritrovata in un fossato profondo circa quattro metri in via dei Tigli.

Lamentava forti dolori e non riusciva a uscire di lì. Sul posto è arrivata l’eliambulanza che si è appena rialzata in volo, vuota, dopo essere atterrata nella campagna circostante, assieme a una squadra dei vigili del fuoco e pattuglie dei carabinieri e dei vigili urbani.

La donna, di nazionalità asiatica, era con un uomo non italiano che ha allertato i soccorsi. Pare stesse passeggiando prima di finire nel fossato procurandosi diverse escoriazioni. Dopo il difficoltoso recupero che ha impiegato diversi uomini, in tempi stretti oltretutto per evitare l’aggravarsi della situazione della ferita, è stata trasportata dall’ambulanza della Croce Rossa all’ospedale regionale di Torrette. In corso di accertamento le cause del fatto da parte dei militari.

