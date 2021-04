Anche il Consiglio di Stato, dopo il Tar, ha dato ragione al Comune di Osimo e a Dea spa in merito alla legittimità del project financing sull'illuminazione pubblica

OSIMO – Anche il Consiglio di Stato, dopo il Tar, in queste ore ha dato ragione al Comune di Osimo e a Dea spa in merito alla legittimità del project financing dell’illuminazione pubblica della città.

A presentate ricorso al tribunale amministrativo era stata la concorrente che aveva proposto un ribasso a base d’asta. Dea, del ruolo di promotrice dell’iniziativa, si è potuta adeguare come proponente del progetto all’offerta esercitando il diritto di prelazione. Adesso, con la firma della convenzione pluriennale, Dea sostituirà gli ottomila punti luce con fari a led promuovendo l’efficienza energetica. «Un successo che ripaga l’impegno costante e professionale del soggetto promotore, Dea, che già da anni aspettava di partire con il project per fare di Osimo un esempio di innovazione nell’illuminotecnica – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Il plusvalore offerto alla città dal bando di gestione ventennale vinto da Dea è rappresentato dalle opere di efficientamento energetico per un valore di 550mila euro».

È prevista l’installazione di 70 nuovi punti luce, 21 attraversamenti pedonali illuminati, 30mila di acquisti in segnaletica stradale illuminata ed una nuova e rinnovata illuminazione per i giardini delle piazze Nuova e Duomo, del palazzo municipale, della pista ciclabile a Campocavallo, dell’area archeologica di Montetorto, del parco Chico Mendez ad Osimo Stazione e dei Tre archi. La firma della convenzione è prevista entro un mese, l’inizio dei lavori subito dopo con conclusione prevista entro 18 mesi.