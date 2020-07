Osimo, da oggi la sosta si paga con MyCicero

OSIMO – Da oggi la sosta a Osimo si paga con MyCicero. L’attivazione completa è slittata a causa del Covid-19 e adesso si aggiunge all’applicazione già esistente, Easy park. L’utente può pagare così solo il tempo effettivo di sosta. La Osimo servizi sta iniziando l’installazione delle grafiche esplicative nei parcometri.

«Si è conclusa con successo il periodo di test dell’applicazione MyCicero che sarà ora disponibile per tutti gli utenti che utilizzano i parcheggi nel Comune di Osimo. L’attivazione completa è slittata a causa del Covid-19 dato che era in programma ad aprile ma ora è operativa al cento per cento – conferma Jacopo Angeletti, amministratore delegato della Osimo servizi spa -. L’utilizzo delle applicazioni per i parcheggi è agevole e molto veloce inoltre permette all’utente di pagare per il solo tempo effettivo di sosta. Le applicazioni si aggiungono ai metodi tradizionali di pagamento che sono i parcometri, i grattini e gli autoparcometri acquistabili nella sede distaccata della Osimo servizi spa al maxiparcheggio».

Restano invariati, come ha confermato l’assessore alla Polizia Federica Gatto, i due euro di tariffazione giornaliera nella struttura di via Colombo, i 30 stalli bianchi a disco orario, i 30 a 50 centesimi la prima ora e le sanzioni, per chi paga un’ora di sosta ha la mezz’ora gratuita e il rilascio del pass residenti informatizzato.