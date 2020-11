Osimo, in aumento i contagi: il sindaco in riunione con il Comitato per l’ordine e la sicurezza

OSIMO – Osimo fatica a contenere l’aumento dei contagi. «Ad oggi ci sono 212 casi di positività e 426 complessivamente in isolamento domiciliare. I numeri continuano a crescere – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Ieri (11 novembre) c’è stata una riunione online del Comitato per l’ordine e la sicurezza, mi sono collegato con il Prefetto, le forze dell’ordine ed i colleghi sindaci. La Polizia locale di concerto con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza sono impegnati da giorni a presidiare le vie del centro ogni giorno, dal lunedì al venerdì, intensificando gli orari nei weekend».

Il primo cittadino poi ha diramato un appello ai genitori ed agli insegnanti per chiedere agli adolescenti di rispettare le regole: «Gli adulti stanno dimostrando buon senso, portano la mascherina, rispettano il distanziamento, evitano gli assembramenti, escono per il necessario e così devono fare anche i giovani».

Per aiutare le fasce più deboli in questo momento delicato della pandemia, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione tutti i contatti delle associazioni di volontariato che è in prima linea anche in questo momento: «Il volontariato ancora protagonista. Con il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni abbiamo convocato tutte le associazioni di volontariato per servire gli osimani in un altro momento difficile in cui il covid-19 si sta espandendo di nuovo e tutti hanno risposto subito sì. Grazie a tutti. Qui di seguito il link dove trovate i servizi disponibili ed i numeri da contattare».