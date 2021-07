Osimo, un corteo di moto per dare l’estremo saluto a Moreno Frontalini

Erano in tantissimi in sella ai propri “bolidi” coloro che stamattina, 28 luglio, hanno voluto dare l'addio al noto fornaio rimasto vittima nell’incidente stradale ad Osimo Stazione

OSIMO – Hanno fatto sentire il rombo delle moto, un rumore che copriva i singhiozzi e la forte commozione per la perdita. Erano in tantissimi in sella ai propri “bolidi” e sono partiti dalla casa del commiato Vigiani a San Biagio di Osimo per fare tappa in piazza del Comune. Quei motociclisti stamattina, 28 luglio, erano in corteo per dare simbolicamente addio a Moreno Frontalini, 68 anni, titolare dell’omonimo panificio di via Strigola, rimasto vittima nell’incidente di giovedì pomeriggio scorso (22 luglio) alla nuova rotatoria tra via Flaminia e la statale 16 a Osimo Stazione.

Come da suo volere e della famiglia, il funerale non è stato celebrato e i manifesti funebri non sono stati affissi. Da martedì 27 è stato possibile dare un saluto al caro alla casa funeraria. Diverse le persone che sono arrivate lì per dare l’estremo saluto alla salma che, in testa al corteo sul carro funebre, è stata portata al crematorio di Fano. La manifestazione di oggi ha visto la partecipazione di diversi autoclub e privati che hanno voluto ricordare Perpé, così lo chiamavano tutti, come avrebbe voluto.

Il corteo

I ricordi

Già domenica scorsa (25 luglio) l’autoclub Fagioli ha scaldato i motori in suo onore in piazza Boccolino per l’occasione della festa di San Cristoforo. «Moreno era un amico, un simpatizzante della nostra associazione osimana – ha detto il presidente Sandro Freddo -. La nostra sede è proprio di fronte al suo forno e ciò mi permetteva di chiacchierare spesso con lui. Anche oggi è stato con noi». Hanno anche affisso una gigantografia di Perpé. «Grazie a tutti, babbo sarà pieno di gioia», ha detto uno dei due figli, Michele, ringraziando i tantissimi messaggi di cordoglio arrivati a casa. Sono stati affissi striscioni a Osimo e in diversi hanno lasciato messaggi e fiori alla porta del suo forno.

Moreno Frontalini

La passione per le moto

Proverbiale la passione di Frontalini per le moto e la sua era in perfetto stile con lui. È stato tra i fondatori del motoclub “Marchetti”, di recente aveva aperto anche un museo con tutti i cimeli delle moto in un locale del grattacielo di via Leopardi. Amante della sua famiglia, lascia la moglie Tiziana Petroselli. Tutti i panifici della città, dal Leonardi al Tre archi, si sono uniti nel messaggio di cordoglio alle famiglie Frontalini e Petroselli in una solidarietà unica.

L’incidente fatale alla rotatoria di Osimo Stazione

Perpé era in sella alla sua amata Harley quando l’impatto con una Golf guidata da un 83enne osimano gli è stato fatale. Sarebbe morto poco dopo. Veniva da un giro al mare. Su Facebook poco prima aveva scritto: «Il mare è la voce del mio cuore». Sulla salma è stato effettuato l’esame autoptico.