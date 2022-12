Osimo, potenziati i controlli della Municipale: 345 i veicoli sequestrati nel 2022

OSIMO – In occasione dell’ultima allerta meteo arancione e a seguito dell’attivazione del Coc, la Polizia locale di Osimo, diretta dal comandante Buscarini, ha potenziato il controllo del territorio. In particolare due pattuglie con orario serale hanno monitorato il centro cittadino e diverse frazioni. Sono stati effettuati anche diversi posti di controllo della circolazione stradale, sia in centro abitato che lungo la statale 16 nella frazione di Osimo Stazione, e due veicoli sono stati sorpresi a circolare sprovvisti della copertura assicurativa. Ad ogni conducente sono stati decurtati anche cinque punti dalla patente ed è stata ritirata la carta di circolazione del mezzo che è stato sottoposto a sequestro amministrativo fino a che non verrà esibita una polizza assicurativa in corso di validità e pagata la multa, pena la confisca con la perdita di proprietà dell’auto. È stato sanzionato anche un conducente che circolava senza la revisione del proprio veicolo. Tutti i controllati sono stati sottoposti anche alla prova dell’etilometro per la guida in stato di ebbrezza con esito negativo.

I controlli del 2022

Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati 345 i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo nel territorio osimano, 868 quelli circolanti senza la revisione periodica. Sabato sera sono stati monitorati con attenzione e ripetutamente anche i vicoli del centro storico, in particolare corso Mazzini, piazza Marconi, vicolo Buon villano, piazza Duomo e il mercato coperto, dove sono stati sottoposti a controllo documentale due extracomunitari.