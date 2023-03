Osimo, controlli alla movida in centro e in periferia: 4 le sanzioni al codice della strada

OSIMO – Nel tardo pomeriggio di sabato, 4 marzo, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica sia nel centro storico che nelle periferie di Osimo, si è attivato uno specifico servizio interforze, disposto con ordinanza dal Questore della Provincia di Ancona Cesare Capocasa,



Il pattugliamento svolto dagli operatori nelle vie e le piazze principali, così come i frequenti posti di controllo dinamici nelle arterie extraurbane per raggiungere la città, hanno impedito che sorgessero criticità: nel controllare i luoghi di aggregazione giovanile, gli agenti hanno scongiurato assembramenti molesti ed il crearsi di situazioni di degrado urbano vigilando attentamente anche per impedire il consumo illecito di droghe, alcol da parte di minori. Complessivamente sono stati identificate 70 persone, di cui 21 pregiudicati, e nella concomitante attività a presidio del rispetto delle norme sulla circolazione stradale sono stati controllati 23 veicoli, nonché contestate 4 sanzioni per altrettante violazioni al codice della strada, in particolare 3 mancate effettuazioni delle revisioni prescritte per i veicoli.