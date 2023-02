Osimo, controlli interforze: in azione anche il Reparto Prevenzione Crimini di Perugia

OSIMO – Una settimana di intensi controlli su tutto il territorio da parte del Commissariato di Osimo, che oltre alle ordinarie attività di pattugliamento e pronto intervento su segnalazione al 112, ha aggiunto anche due mirati servizi disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa per accrescere nella cittadinanza il senso di sicurezza e per prevenire i reati. Numerose dunque le pattuglie in circuito su tutto il territorio, anche come deterrente alla commissione di atti delinquenziali, soprattutto furti e spaccio di sostanze stupefacenti, non solo a Osimo ma anche nelle aree limitrofe.

Il dispositivo denominato appunto “Alto Impatto”, tenutosi lunedì sera con l’ausilio anche di due equipaggi di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia – appositamente richiesti per intensificare a rotazione in ogni momento della settimana la portata dell’intervento ad ampio raggio nell’intero circondario – ha permesso l’identificazione di 50 individui (di cui 7 pregiudicati) e il controllo di 35 veicoli d’interesse info-investigativo, utili per i correlati approfondimenti degli agenti della Sezione Anticrimine nell’ambito delle indagini in corso. La presenza delle pattuglie e i posti di blocco istituiti sulle principali arterie stradali di collegamento della Val Musone ha anche permesso di sensibilizzare gli automobilisti al pieno rispetto delle regole del Codice della Strada. Sono state riscontrate in particolare due violazioni: un automobilista sanzionato per guida con patente scaduta e un altro per l’utilizzo del cellulare alla guida. Nel tardo pomeriggio di sabato, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Osimo, insieme ai militari della Compagnia Carabinieri di Osimo e agli agenti della Polizia Locale hanno svolto un servizio integrato di controllo del territorio interforze. Dispositivo attuato soprattutto nei weekend per contrastare fenomeni connessi alla “mala movida” che possano creare occasioni di turbativa per la popolazione e per i fruitori dei locali ed esercizi commerciali del centro cittadino. I controlli sono scattati già nel tardo pomeriggio, in concomitanza con l’aperitivo quando potrebbero iniziare i problemi. Il costante pattugliamento del centro storico ha fatto sì che nessuna criticità sia emersa: nel controllare minuziosamente i vari luoghi di aggregazione e i tortuosi vicoli del centro storico, gli agenti hanno impedito assembramenti molesti ed eventuali situazioni di degrado urbano. Identificati un centinaio di individui tra cui 15 con pregiudizi di polizia, nei cui confronti non sono stati riscontrati presupposti per ulteriori provvedimenti di polizia. Nel concomitante presidio della sicurezza stradale, sono stati controllati e sottoposti precursore alcoltest – con esito negativo – 20 conducenti, tre dei quali sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada.