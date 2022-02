Osimo, controlli interforze: centro storico osservato speciale

Non sono state accertate irregolarità quanto al rispetto della normativa anti Covid e all'ordinanza emessa dal sindaco per regolamentare vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Nel mirino la sosta selvaggia

OSIMO – Anche sabato scorso, come ormai avviene da diversi mesi, in aggiunta all’ordinario servizio di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, si è svolto un servizio interforze che ha impegnato pattuglie del Commissariato di Polizia di Osimo, dei Carabinieri e della Polizia Locale. Sono servizi disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa per contrastare le fenomenologie criminali che recentemente hanno destato allarme sociale, in particolare episodi di bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti, che si concentrano per lo più nell’accogliente centro storico cittadino che molti giovani e giovanissimi, provenienti anche da paesi limitrofi, scelgono per trascorrere il fine settimana, determinando dunque un flusso di persone particolarmente rilevante.

Sono state perlustrate senza sosta piazze e vicoli nonché i noti luoghi di aggregazione giovanile, al fine di prevenire ogni forma di illegalità e assicurare il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Gli agenti hanno anche controllato gli avventori di esercizi pubblici e ristoranti per accertare il rispetto della normativa anti COVID-19 nonché dell’ordinanza del primo cittadino, in vigore da proprio da sabato, emessa per regolamentare, in particolare, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche allo scopo di contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi ed assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che hanno più volte segnalato situazioni di degrado urbano spesso legato all’eccessivo consumo di alcolici. Non sono state accertate irregolarità.

Irregolare è risultato invece il parcheggio di diversi veicoli in Piazza del Comune, proprio davanti al palazzo comunale, che gli agenti della polizia locale hanno proceduto a contestare.