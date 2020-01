Osimo, task force di controlli per le festività

OSIMO – Durante le festività la Compagnia Carabinieri di Osimo ha portato avanti controlli straordinari di sicurezza urbana e di contrasto alla commissione di reati contro il patrimonio, allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, finalizzati anche alla sicurezza stradale ed alla libera circolazione. Sono durati fino alle prime ore di ieri, 2 gennaio.

36 pattuglie, 70 militari e 36 autoradio sono stati impiegati tra Osimo, Castelfidardo, Loreto, Sirolo e Numana, Camerano, Offagna, Agugliano, Polverigi e Filottrano.

Diversi gli interventi messi in campo. Sono stati ispezionati e presidiati i luoghi di accentramento in occasione delle manifestazioni pubbliche, gli esercizi pubblici e i locali da ballo, le principali vie di comunicazione, le zone residenziali e periferiche. I carabinieri hanno effettuato 154 controlli, identificato 197 persone a bordo di 145 auto, ispezionati 23 veicoli.

Sei le perquisizioni sul posto. Sono stati segnalati alla Prefettura di Ancona due giovani, residenti a Osimo e Camerano, come assuntori di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di uno spinello di marijuana, denunciato un giovane extracomunitario residente a Loreto per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato sorpreso alla guida di un’auto con tasso alcolimetrico di 2,83 grammi per litro (più di cinque volte superiore al massimo consentito).

E inoltre, verbalizzate 18 contravvenzioni al codice della strada principalmente per violazioni delle norme di comportamento, ad esempio uso del telefonino durante la guida, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e velocità pericolosa. I controlli sono stati effettuati anche con i precursori all’accertamento alcolemico e con l’etilometro.