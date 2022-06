Osimo, venerdì di controlli in centro: identificate 94 persone

Perlustrata tutta l’area dei giardini di piazza Nuova per prevenire fenomeni collegati allo spaccio e contrastare eventuali situazioni o condotte in grado di arrecare nocumento al decoro urbano

OSIMO – Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, coordinati dal Commissariato della Polizia di Stato di Osimo con le altre forze di Polizia e la Polizia locale a tutela dell’ordine pubblico, nella serata di venerdì (3 giugno) sono proseguite le attività che mirano alla implementazione del dispositivo di sicurezza volto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità e degli episodi di disturbo della quiete pubblica, che nel recente passato sono stati segnalati, a carico di alcuni gruppi composti da soggetti perlopiù di minore età. In particolare, in questa occasione, il servizio integrato di controllo del territorio è stato concentrato quasi esclusivamente nelle aree del locale centro storico, indirizzando la vigilanza anche appiedata e i controlli presso i locali in piazza del Comune, piazza Boccolino, corso Mazzini, piazza Dante, piazza Marconi e nell’area del Mercato coperto.

Oggetto di attenzione è risultata essere la Statale 16 di Osimo Stazione, dove gli operatori hanno effettuato un posto di controllo, senza tuttavia riscontrare violazioni del Codice della strada o situazioni di criticità. Altri controlli al traffico sono stati eseguiti nella frazione di Passatempo e in corrispondenza del maxiparcheggio, dove sono stati anche identificati diversi soggetti presenti sul posto. E’ stata perlustrata tutta l’area dei giardini di piazza Nuova per prevenire fenomeni collegati allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e per contrastare eventuali situazioni o condotte in grado di arrecare nocumento al decoro urbano. Controlli amministrativi e identificazione degli avventori presenti all’interno degli esercizi pubblici sono stati eseguiti per monitorare i luoghi di ritrovo della movida osimana e prevenire in tal modo situazioni o fattori di turbativa per la sicurezza pubblica.

Il classico servizio integrato di controllo del territorio del fine settimana stavolta è stato svolto nella giornata di venerdì, in modo tale da monitorare in modo più incisivo ed efficace tutti gli eventi e le manifestazioni collegate alla movida osimana previste nel weekend, nell’ottica di implementare il livello di attenzione verso tutti quei fenomeni dai quali potrebbero originare situazioni di criticità per l’ordine pubblico e la tranquillità del centro storico. Complessivamente sono state identificate 94 persone, controllati 28 veicoli e cinque esercizi pubblici ed elevate tre contravvenzioni per violazioni del Codice della strada.