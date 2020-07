Osimo, controlli straordinari di contrasto alla droga: quattro le denunce

OSIMO – Ieri mattina, 11 luglio, i carabinieri della stazione locale di Osimo hanno effettuato controlli straordinari di sicurezza urbana e di contrasto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti con 14 militari e sette autoradio impiegati tra Osimo, Offagna, Agugliano, Polverigi e Filottrano, più due unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Pesaro, entrambi pastori tedeschi specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti e di polizia.

A Osimo hanno trovato 70 grammi di hashish nei pressi di un esercizio commerciale, subito sequestrati, ad Agugliano hanno segnalato tre persone, due delle quali minorenni, per possesso di piccole quantità di hashish e marijuana, e a Filottrano hanno denunciato un 35enne recanatese residente in città perché trovato in possesso di 3,47 grammi di cocaina, 4,5 di marijuana, duemila e 300 euro in banconote, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico vietato. Due le denunce quindi che pendono sul suo capo ora, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e abusiva di armi.

C’è anche un episodio dai contorni foschi cui stanno indagando i poliziotti del Commissariato locale: una scia di sangue sul selciato, filmata e fotografata dai residenti del quartiere San Marco in pieno centro, e poi inviata alle forze di Polizia della città per ricostruire quanto accaduto. Quelle macchie assieme a segni di degrado, vestiti sporchi e immondizia di ogni genere, segnano ancora il pavimento della corte di un condominio di via Strigola, aperto a tutti, dove l’altra notte dovrebbe essere avvenuta un’aggressione ma l’episodio è ancora avvolto nel mistero. Nessuno si sarebbe rivolto al pronto soccorso cittadino né altri hanno sentito urla o minacce. Soltanto ieri mattina la scoperta dei condomini, a fatto avvenuto. I poliziotti stanno indagando a tutto tondo. Potrebbero essere visionati anche i filmati delle telecamere comunali che però non si trovano lì davanti.