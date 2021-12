Osimo, controlli anti covid nel locali: sanzioni per tre persone trovate senza la certificazione verde

In uno dei bar sono stati identificati, seduti al tavolo, due giovani sprovvisti di Green pass, mentre in un altro pubblico esercizio, sprovvisto di Green pass era un cliente impegnato a giocare alle slot machine

OSIMO – Controlli sul territorio nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, coordinati dal Dirigente del Commissariato di Polizia di Osimo, Bortone, con la altre Forze di Polizia e la Polizia Locale, a tutela della salute e della sicurezza pubblica. Nel pomeriggio di ieri, sabato 11 dicembre, gli agenti della Polizia di Stato, gli agenti della Polizia Locale ed i Carabinieri della locale Compagnia, hanno controllato un centinaio di persone e otto pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande. Il controllo è stato esteso anche al possesso del Super green pass da parte degli avventori dei locali pubblici trovati a consumare cibi e bevande seduti ai tavoli, al chiuso, nonché ai gestori e al personale dipendente. Difatti, com’è noto, solo la consumazione ai tavoli all’aperto o in strutture (porticati, dehors, gazebo) aperte su almeno tre lati, è consentita senza la certificazione verde.

In uno dei bar controllati, sono stati identificati, seduti al tavolo, due giovani sprovvisti di green pass, mentre in un altro pubblico esercizio, sprovvisto di green pass era un cliente impegnato a giocare alle slot machine. A tutti sono state contestaste le violazioni amministrative in materia, e nei prossimi giorni si procederà alla notifica dei relativi verbali.

Analoghi servizi saranno effettuati anche nei prossimi weekend ed in prossimità delle festività, e si concentreranno principalmente nel centro cittadino, ove, come da tradizione, strade e piazze si riempiranno di persone per gli acquisti di natalizi.