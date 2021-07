Osimo, pioggia di contributi per le associazioni sportive in difficoltà per il Covid

OSIMO – Sono in arrivo 150mila euro di contributi post Covid a Osimo, risultanti dall’avanzo di amministrazione 2020, appena approvati dalla giunta comunale per le associazioni sportive. In particolare i fondi sono dedicati alle associazioni che gestiscono tramite convenzione un impianto sportivo comunale.

Il sindaco

«Contributi che si rendono necessari visto che dal 24 ottobre 2020 ogni attività sportiva è stata sospesa o fortemente limitata e le associazioni sportive concessionarie di impianti sportivi hanno dovuto comunque sostenere i costi fissi per mantenere la loro funzionalità, oltre a costi straordinari per sanificazioni e presidi di sicurezza, senza poter contare sull’introito dei corrispettivi da parte dell’utenza – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. Inoltre si dovrà tenere conto, anche per il periodo successivo alla ripresa delle attività sportive e riapertura degli impianti, dei minori incassi riconducibili alla peculiarità della situazione contingente, come scarsa propensione dell’utenza alla frequentazione di centri di aggregazione e variazioni delle abitudini sempre più orientate a svolgere attività sportiva all’aperto, individualmente ed in via autonoma». Oltre al sostegno economico con i fondi Covid statali, l’amministrazione prevede anche di ridurre di due terzi il canone dovuto per il 2021 dalle associazioni concessionarie di impianti comunali (minor introito previsto per il Comune di 37mila e 732 euro) e anche la proroga delle convenzioni di un anno oltre la scadenza attualmente prevista alle stesse condizioni in corso.

Le società che riceveranno il contributo



Sono 17 le società che riceveranno il contributo. Nell’ordine, l’Asd Campocavallo mille e 200 euro per la gestione di campo da calcetto, area verde attrezzata e parco giochi D’Antino, Asd Casenuove duemila euro per la gestione del centro sportivo Montetorto, bocciofila Sacra Famiglia settemila euro per bocciodromo comunale, Arcieri delle 5 Torri mille e 200 euro per campo di tiro con l’arco, Asd Villa 500 euro per campetto polivalente, Asd Circolo Tennis Osimo tremila euro per impianti da tennis di via Olimpia, Junior Tennis Asd tremila euro per impianti da tennis della Vescovara, Asd Osimo Pesca Sportiva 300 euro per lago di via Vescovara, Volley Libertas Osimo cinquemila euro per il PalaBellini, Centro Minibasket Robur Osimo settemila euro per Geodetico Rocchini, Asd San Biagio 14mila euro per campo da calcio a 8 e calcio a 11, Osimo Stazione Calcio 14mila euro per impianti sportivi Bernacchia e skatepark Vescovara, associazione Insieme per San Paterniano 500 euro per custodia area polivalente adiacente il centro sociale, Usd Osimana 25mila euro per campi da calcio a 11 Diana, Santilli e Alocco, Asd Atletica Amatori Osimo ottomila euro per pista di atletica leggera Vescovara, Ssd Team Marche Srl 51mila euro per impianto natatorio Vescovara, Asd Passatempese settemila e 300 per impianto di calcio a 11 di Passatempo e Padiglione.