Osimo, contratti i mutui per la scuola a Campocavallo e il palascherma

OSIMO – Oggi, 13 dicembre, la giunta di Osimo ha approvato le delibere che impegnano il Comune a contrarre due importanti mutui per finanziare opere pubbliche già annunciate e di preminente importanza per la comunità, la nuova scuola elementare di Campocavallo e il Palascherma alla Vescovara.

La scuola

Per il nuovo plesso scolastico, vista la recente variazione di bilancio che ha portato l’investimento da quattro a cinque milioni e 300mila euro per il rincaro delle materie prime, la giunta ha dato il via libera a contrarre un nuovo mutuo da un milione e 300mila euro per coprire interamente l’opera, che avrà anche una importante palestra ad uso delle associazioni sportive. Entro le prime settimane del nuovo anno sarà affidato l’incarico per la progettazione esecutiva e poi, a primavera, si potrà andare ad appaltare i lavori.



Il palascherma

Per quanto riguarda la doppia palestra da realizzare accanto agli attuali spogliatoi della pista di atletica della Vescovara, che sarà utile sia per la scherma che per le arti marziali, il Comune si è impegnato a contrarre un finanziamento da un milione e 800mila euro che si sommerà ai fondi ministeriali stanziati col bando Sport e periferia da un milione e mezzo di euro. «Anche in questo caso a breve, tramite affidamento diretto, sarà sottoscritto l’incarico tecnico per la progettazione esecutiva e poi entro l’estate potremo appaltare l’opera – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. I due importanti mutui contratti sono possibili grazie alla forte riduzione dell’indebitamento da parte dell’ente avvenuta negli ultimi anni. In gran parte per via della conclusione del finanziamento che venne stipulato nel 2004 dall’allora amministrazione comunale delle Liste civiche da oltre otto milioni di euro per riacquistare quote Astea vendute appena l’anno prima. Ora l’indebitamento comunale sarà finalizzato a realizzare opere pubbliche strategiche per gli osimani e non per operazioni simili».