Osimo, in Consiglio una variazione di bilancio da oltre un milione di euro

OSIMO – Si riunisce il Consiglio comunale stasera (4 novembre) a Osimo per una importante variazione di bilancio da un milione 21mila e 680 euro, frutto di maggiori entrate per 782mila 568 euro e maggiori spese per un milione 804mila e 242 euro. «Queste ultime andranno ad integrare anche investimenti per manutenzioni e opere pubbliche, oltre che per contributi a famiglie e imprese. Gran parte della variazione di bilancio è coperta dall’avanzo di amministrazione 2021 e in parte da minori spese per gestione di personale e servizi amministrativi», spiega il sindaco Simone Pugnaloni.

La manovra

Tra le principali variazioni ci sono fondi in aumento per i centri estivi (37mila euro di contributi statali), per il miglioramento e potenziamento dei servizi d’ambito che ammontano a 115mila e 259, contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche (68mila e 475) e per la manutenzione straordinaria del pallone geodetico di Casenuove (450mila euro), e ministeriali per la regimazione idraulica del fosso San Sabino (280mila euro) e per il fosso Lama (96mila). C’è un contributo da privati, il supermercato Oasi, per la realizzazione del centro sociale ricreativo a Osimo Stazione, 108mila euro, 47mila euro per le manutenzioni degli impianti antincendio, 15mila per quella delle statue acefale, 170mila per la straordinaria della palestra Europa a Passatempo, 30mila per la tribuna del campo sportivo Santilli.

Al verde pubblico vanno 50mila euro, 70mila per la canalizzazione del fosso a San Sabino, 24mila per il prolungamento del fosso Lama per l’immissione al fiume. Il municipio non dimentica le strade: 171mila vanno per il rifacimento di diverse arterie (la spesa arriverà così a 371mila euro) e per il parcheggio di San Paterniano 30mila. Per la manutenzione dell’ascensore del cimitero Maggiore ci sono 12mila euro, per il parcheggio del cimitero di San Biagio 30mila. Per l’aumento esorbitante dei costi energetici delle utenze comunali ci sono 212mila euro e alle famiglie, per il sostegno al caro bollette, centomila euro che si aggiungono ai 50mila già previsti. Saranno poi trasferiti 200mila euro alle attività produttive per emergenza Covid e caro bollette. E’ in arrivo un aiuto alla mensa dei poveri di Osimo, cinquemila euro dal Comune, iniezione di liquidità che permette al fondo di arrivare a 15mila euro. Per i servizi domiciliari educativi per minori a rischio e portatori di handicap sono stati appena stanziati a bilancio novemila euro, così che il fondo ha potuto raggiungere quota 77mila euro.