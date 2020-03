Osimo, confermato lo stage portieri in memoria di Nicola Solustri

OSIMO – Sono passati quattro anni dalla prematura scomparsa di Nicola Solustri, giovane promessa del calcio, deceduto a 16 anni in un incidente nella sua Passatempo di Osimo. La messa in ricordo in programma domenica scorsa, è stata annullata per l’emergenza Coronavirus. «Siamo consapevoli del fatto che stiamo vivendo dei giorni particolari, nei quali siamo tutti presi da molte paure e preoccupazioni ma vogliamo comunque ricordare il nostro Nicola – dicono i genitori -. Sono passati quattro anni dalla sua scomparsa. In questa giornata importante cogliamo l’occasione per comunicare le date ufficiali del terzo stage portieri “Nicola Solustri” che si terrà il 13 e 14 giugno al campo sportivo “Muzio Gallo” di Passatempo. La gestione dello stage sarà affidata alla “Goalkeeper school” di Roberto Mercuri, sempre presente nelle passate edizioni del nostro progetto insieme alla Passatempese. Siamo molto felici di questa collaborazione perché Nicola ha avuto l’opportunità di partecipare ad uno stage organizzato dallo stesso Mercuri e l’ha sempre ricordato con grande entusiasmo per la sua professionalità».

Nicola rivive ogni giorno negli occhi di suo padre Andrea che dopo quella morte straziante ha fondato l’associazione di cui è presidente e che porta il nome del figlio per promuovere eventi sportivi e sociali. Il giovane era “il Donnarumma di Passatempo”, un po’ per la somiglianza un po’ per il talento che stava coltivando. Anche quest’anno saranno attesi tanti giovani talenti che come Nicola facevano sognare il pubblico sugli spalti quando scendevano in campo.