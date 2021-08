Osimo, confermato Calici di stelle all’insegna della sicurezza

OSIMO – La movida a Osimo è più regolata da quando il primo cittadino ha emesso l’ordinanza che in qualche modo la frena, dopo gli episodi di vandalismo in centro a opera di ragazzi e non solo. «La movida c’è a Osimo, non è stata vietata. Con la “mia” ordinanza è consentita la somministrazione di alimenti e bevande fino alle 2, l’asporto solo in bicchieri di plastica fino all’1.30 e la musica fino a mezzanotte. È da chiarire, perché i giovani devono continuare a frequentare il centro», dice il sindaco Simone Pugnaloni.

Calici di stelle

Il cartellone estivo prosegue senza intoppi e domani, 10 agosto, in centro c’è “Calici di stelle”, la manifestazione clou dell’estate che si tiene la notte di San Lorenzo, con negozi aperti, osservazione dei corpi celesti a piazza Nuova, mostre, spettacoli, musica dal video e visite guidate per le principali attrazioni. Durante la serata sarà possibile fare visite guidate al teatro La Nuova fenice, assistere a mostre fotografiche del circolo “Giacomelli” nell’atrio comunale, a spettacoli musicali dal vivo in via Saffi. Per l’acquisto del calice quest’anno è obbligatorio esibire il green pass alla cassa. La viabilità subirà una piccola variazione per permettere anche la messa in atto delle misure anti Covid e non. E’ confermato poi il concerto di Ferragosto che quest’anno sarà lunedì 16 agosto in piazza Dante. «L’estate osimana sta andando benissimo e ci prepariamo già all’autunno e all’inverno: il 20 settembre partiranno i lavori per il cinema in centro, luogo per giovani non».

“Arie e duetti”

Venerdì 13 agosto, alle 21.15, l’Accademia d’arte lirica di Osimo torna nell’affascinante cornice del chiostro San Francesco. Isolisti dell’istituzione osimana, con il pianista Alessandro Benigni, propongono “Arie e duetti”. Il programma parte da Mozart (con brani tratti dal “Così fan tutte” e dal “Don Giovanni”) prosegue con Rossini con arie da “Italiana in Algeri” e “Cambiale di matrimonio” e Donizetti con scene da “L’Elisir d’amore” per continuare con Delibes di Lakmè. Si conclude con il Mascagni delle “Maschere” e il Puccini della “Bohème”. Il concerto è inserito nella rassegna di eventi estivi “Incontri musicali al chiostro”, promossa congiuntamente dal Comune di Osimo, dall’Accademia, dalla Form, Fondazione Orchestra regionale delle Marche. Nel vicino palazzo Gallo è stata inaugurata la mostra “Come i denti stanno stretti sotto i letti sette spettri” di Marco Puca (ingresso libero dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 22 fino al 29 agosto).