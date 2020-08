Osimo, confermata in una nuova veste “Rivivi ‘700”

OSIMO – La rievocazione “Rivivi ‘700” quest’anno si fa in tre. A seguito delle normative sanitarie vigenti, l’organizzazione ha deciso di non offrire la versione tradizionale della rievocazione storica ma un suo riadattamento all’interno del chiostro di San Giuseppe da Copertino il 27, 28 e 29 agosto.

«Sarà un’edizione diversa, speciale, in totale sicurezza ma con le atmosfere di sempre. Un’occasione per rivivere la Osimo del Settecento sotto nuovi punti di vista – dicono gli organizzatori -. In questa edizione speciale, che abbiamo battezzato “Aspettando Rivivi ‘700”, non si terrà uno degli spettacoli più attesi della nostra rievocazione: il ballo dell’insegna. Questo però non vuol dire che non ci saranno bandiere sventolate, lanciate e fatte volteggiare».

Il programma è stato appena reso pubblico. Giovedì 27 alle 21.15 “Il Settecento osimano in musica e teatro”, concerto barocco e nobile unione tra Giuseppe Antonio Gallo e Anna Tesini con consegna della fiamma in onore di santa Tecla e la partecipazione e gli interventi di Marco V. Frontalini (voce della storia), dell’ensemble “I Servi di Maria” e “Il Cenacolo dei Farfalloni”. Appuntamento al chiostro. Biglietto unico simbolico a due euro.

Venerdì 28 dalle 21.15 alle 23.15 “Quattro osimani in cerca di fama”, tour animato alla scoperta di alcuni protagonisti del Settecento osimano con finale a sorpresa”. Ritrovo in piazza Dante ore 21.15-21.45-22.15-22.45-23.15. Si consiglia la prenotazione, posti limitati.

Sabato 29 dalle 18.15 alle 20.15 “Camminando per la Osimo settecentesca”, tour di palazzi e chiese del centro storico con partenza da piazza Dante ore 18.15-19-19.45. In serata gli spettacoli: ore 21.15 “Il Settecento che non ti aspetti – Una fiamma per Santa Tecla: la notizia giunge in città”, “Teopiste Bartoli nelle sue nozze con il C.te Arnaldo Mazzoleni”, “La punizione per un bestemmiatore”, “Il giuoco della bandiera” e poi consegna della fiamma e intermezzi musicali con la partecipazione e gli interventi di Marco V. Frontalini (voce della storia), “Il Cenacolo dei Farfalloni”, ensemble “I Servi di Maria” e gli sbandieratori del Palio di san Floriano. Appuntamento al chiostro di San Francesco, biglietto unico simbolico due euro.

Nel rispetto delle norme sanitarie l’accesso al chiostro sarà consentito solo ai possessori di biglietto. Prevendita al teatro “La nuova fenice” e obbligo di mascherina all’ingresso.

Da lunedì 24 a sabato 29 esposizione di abiti a cura della sartoria teatrale Arianna dalle 16.30 alle 19 al teatro a ingresso libero.