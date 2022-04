Osimo, in tanti al “concorsone” del Comune

OSIMO – Erano quasi mille e 400 i candidati che a metà marzo hanno fatto ingresso al Palabaldinelli di Osimo per sostenere la prova scritta per un posto in Comune. In tutto sono “solo” 13 i posti disponibili nei cinque diversi bandi pubblicati per rimpolpare le fila degli impiegati in municipio, bisognoso di rinforzi a servizio del cittadino. In questi giorni stanno uscendo i risultati e di quel vero e proprio esercito che si è presentato alla prova scritta, soltanto una minima parte è stato ammesso all’orale. Per mercoledì 21 e giovedì 22 aprile sono state fissate le prove orali per gli istruttori Direttivi amministrativi. Sono 18 i candidati ammessi su tre posti disponibili ma si erano presentati allo scritto in 350.

Martedì scorso (12 aprile) si è svolto il colloquio orale per il ruolo di responsabile dei servizi demografici: quattro le persone in graduatoria per un posto disponibile, a fronte di 78 persone che si erano presentate. Lunedì 11 c’è stato invece il colloquio orale per gli informatici e ci sono quattro persone in graduatoria su un posto disponibile. Si erano presentati in 15. L’ultimo sarà il colloquio per il profilo di istruttore amministrativo perché la commissione sta ancora correggendo i compiti: 810 sono state le domande presentate per quattro posti disponibili. I colloqui orali per geometri saranno i primi di maggio: 130 le domande per il concorso (quattro i posti) e gli ammessi 14. Tutte quelle persone in fila aspirano al posto fisso, qualcuno lo cerca disperatamente, altri ce l’hanno già ma vengono da fuori Regione auspicando l’avvicinamento a casa per motivi familiari. Numeri davvero alti, indice della grande ricerca di lavoro che c’è in questo periodo e l’assenza di concorsi nei mesi neri della pandemia che ha spinto tanti a riversarsi quasi in massa non appena sono usciti i primi. Una società esterna ha coadiuvato nella logistica e nell’espletamento di tutte le procedure previste dal piano operativo. I concorsi sono composti da una prova scritta e una orale che si svolgerà in seguito, senza preselezione.