Osimo, concerto di Malika Ayane per le feste patronali

OSIMO – Per il concerto di San Giuseppe a Osimo arriverà Malika Ayane. Dopo il successo di Achille Lauro toccherà il 10 settembre a Gianna Nannini e poi la città sarà proiettata per le feste patronali. Il concerto della grande cantautrice milanese sarà gratuito, pagato dall’organizzazione delle feste patronali (Comune e frati minori conventuali del convento di San Giuseppe). Ad annunciare il nome che, come tutti gli anni, monopolizzerà l’attenzione della serata di festa è stato il sindaco Pugnaloni con un breve post su Facebook: «Per il Santo Patrono siete tutti invitati al concerto di un altro ospite speciale, Malika Ayane si esibirà per noi! Vi aspetto il 18 settembre in piazza Boccolino ore 21.30».

La fiera

Niente tre giorni di fiera per il patrono San Giuseppe da Copertino quest’anno ma solo due. L’amministrazione comunale, dopo un confronto con i commercianti e la Confartigianato, ha deciso di ridurre l’evento a sabato 17 e domenica 18 settembre. «Una scelta dettata dalla volontà di non chiudere per tre giorni la viabilità in centro, creando disagi a residenti e commercianti il venerdì 16. Anche per gli ambulanti due giorni sono sufficienti», spiega l’assessore alle Attività produttive Michela Glorio. Anche quest’anno il consiglio comunale ha delegato la giunta alla scelta di un operatore privato per organizzare la fiera. Non ci sarà più l’avviso pubblico per ricevere l’adesione degli ambulanti ma un consorzio privato allestirà la manifestazione fieristica scegliendo direttamente i rivenditori, con spazio street food verso piazza Nuova e generalista e artigianale nella zona tra piazza Boccolino e piazza Dante, per cercare di aumentare il livello della fiera selezionando i partecipanti. Venerdì 16 invece la consegna delle civiche benemerenze. Continua intanto la vendita dei tickets per il concerto di Nannini: dal 2 al 9 settembre ancora prezzi ridotti a 35 euro per i residenti di Osimo acquistabili però solo nella biglietteria del teatro La Nuova Fenice esibendo un documento di identità. Il Comune sta allestendo con la macchina organizzativa i varchi per impedire ai non possessori di entrare in piazza.