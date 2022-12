Osimo, un concerto al Duomo per l’associazione di Gualini

OSIMO – Era un educatore scolastico di bambini con disabilità l’osimano Emanuele Gualini. Amava la musica e suonava la chitarra nella band punk-rock The Livermores. Gualini è annegato il 29 agosto 2020, a 36 anni, al largo della spiaggia dei Lavi a Sirolo dopo un tuffo. Da quel giorno tutto si è fermato per la famiglia e per coloro che l’hanno amato, che però hanno voluto trasformare il dolore in forza per gli altri. In sua memoria è stato pensato il progetto “Suona con me”, un laboratorio esperienziale di musicoterapia dedicato proprio ai bambini con disabilità per dare loro, attraverso la musica, un nuovo strumento di comunicazione inclusiva. In collaborazione con Quiedora Osimo, associazione di volontariato per l’accompagnamento e sostegno a persone in difficoltà socio relazionale, la famiglia, la sua band e l’etichetta I buy records, pochi mesi dopo la sua morte è nata una raccolta fondi. Il progetto è partito alla grande e dà aiuto a bambini che ne hanno bisogno.

Emanuele Gualini

Oggi, sabato 10 dicembre, a suo sostegno, è in programma una grande serata alle 21 al Duomo, il concerto “Colonna sonora della solidarietà” diretto dal maestro Gianpiero Ruggeri, il cui ricavato sarà destinato al progetto dell’associazione. A suonare l’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri” che nasce nell’ottobre del 2019 da un gruppo di artisti che condividono l’esperienza del fare musica come elemento aggregante, motivo di socializzazione e di partecipazione attiva al linguaggio dei suoni, mossi, soprattutto, dalla voglia di mettersi a disposizione degli altri. L’Orchestra è impegnata attualmente in progetti di solidarietà in giro per le Marche. Il lascito del giovane è grande nei cuori di chi l’ha amato.