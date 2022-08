Osimo, il Comune studia l’organizzazione delle feste patronali

OSIMO – Non ci saranno i tre giorni di fiera per il patrono San Giuseppe da Copertino a Osimo quest’anno ma solo due. L’amministrazione comunale, dopo un confronto con i commercianti e la Confartigianato, ha deciso di ridurre l’evento a sabato 17 e domenica 18 settembre. «Una scelta dettata dalla volontà di non chiudere per tre giorni la viabilità in centro, creando disagi a residenti e commercianti il venerdì 16. Anche per gli ambulanti due giorni sono sufficienti», spiega l’assessore alle Attività produttive Michela Glorio. Per gli addetti ai lavori non valeva la pena bloccare il centro il venerdì perché, evidentemente, tra il mercato settimanale del giovedì il giorno prima e la giornata feriale il 16, l’affluenza per il primo giorno di fiera patronale non avrebbe giustificato a sufficienza i disagi per lo stravolgimento alla viabilità. Anche quest’anno il consiglio comunale ha delegato la giunta alla scelta di un operatore privato per organizzare la fiera. Non ci sarà più l’avviso pubblico per ricevere l’adesione degli ambulanti ma un consorzio privato allestirà la manifestazione fieristica scegliendo direttamente i rivenditori, con spazio street food verso piazza Nuova e generalista e artigianale nella zona tra piazza Boccolino e piazza Dante, per cercare di aumentare il livello della fiera selezionando i partecipanti.

Le feste patronali stanno già prendendo forma. L’11 settembre a teatro ci sarà Simona Marchini con “Croce e delizia signora mia” di Verdi, il 15 la sfilata di moda dell’istituto Laeng, il 16 il conferimento delle civiche benemerenze e il 18 il concerto con big a sorpresa. Prosegue intanto l’estate osimana: il 10 agosto è in programma “Calici di stelle”, il 12 e 13 agosto la rievocazione Rivivi 700, il 14, 15 e 16 tre concerti rispettivamente con Io e i gomma gommas, quello di Ferragosto con Marco Santini, Rosa Sorice e Franco Morone, e il giorno dopo Gli amici dello zio Pecos.