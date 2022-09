Osimo, il Comune aiuta chi investe in videosorveglianza

OSIMO – E’ sempre alta l’attenzione del Comune di Osimo sul fronte sicurezza. È stato appena pubblicato il nuovo bando di cofinanziamento per l’acquisto da parte privati di impianti di videosorveglianza o videoprotezione, sistemi antifurto, antirapina e antintrusione. Anche quest’anno il contributo massimo è di 500 euro, il doppio rispetto al passato. Proprio per la grande richiesta manifestata negli anni è stato incrementato il fondo, passato dai 3mila euro nel 2021 ai 10mila euro attuali. Il contributo comunale si accompagna a quello statale, il bonus sicurezza 2022, che permette di beneficiare di una detrazione fiscale pari al 50 per cento per le spese relative all’installazione di sistemi antifurto, allarmi e videosorveglianza. La scadenza per la presentazione delle richieste di cofinanziamento è prevista per il 14 ottobre e tutta la modulistica è reperibile nel sito istituzionale del comune di Osimo,

«Il Comune è poi in attesa di firmare il protocollo di intesa con la Prefettura di Ancona per il collegamento delle telecamere ocr con il server della Questura: Osimo è il primo comune della provincia di Ancona che ha effettuato il collegamento con il sistema Targhe e Transiti del Ministero dell’Interno – dice l’assessore alla Polizia Federica Gatto –. Ciò consentirà di mettere a disposizione delle forze di Polizia le immagini del nostro sistema di videosorveglianza. Con l’approvazione dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione, si è provveduto a sostituire il mutuo di centomila euro per l’acquisto delle nuove telecamere per permettere un risparmio per l’amministrazione e procedure più rapide per l’implementazione delle nuove spycam».