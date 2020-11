Osimo, il cinema Concerto riaprirà per Natale 2021

OSIMO – La riapertura del cinema in centro storico a Osimo sarà un dono per Natale ma non quello in arrivo, per le festività del 2021. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo della sala proiezioni-auditorium all’ex cinema Concerto che andrà a gara entro 15 giorni. Il cronoprogramma prevede l’aggiudicazione entro marzo e la firma del contratto ad aprile. «Sei mesi senza intoppi serviranno poi alla sua realizzazione – conferma il sindaco Simone Pugnaloni -. Nella speranza che il Coronavirus ci abbia abbandonato, a dicembre 2021 torneremo a vivere un luogo simbolo per la città, un investimento da 400mila euro che prevede la realizzazione di una sala da 99 posti che sarà anche polifunzionale ed a servizio di tutte le altre attività culturali cittadine oltre che cinematografica».

Le sale ex banda al piano superiore invece saranno per la biblioteca francescana di proprietà dei frati minori conventuali ma aperta al pubblico. Si corre, altrimenti il Comune rischia di perdere il contributo regionale di 400mila euro. I tempi si sono allungati per via della burocrazia, del lockdown e nel frattempo i libri hanno “traslocato” da Ancona e sono imballati in città in attesa di trovare la loro nuova collocazione. Le poltroncine rosse del vecchio cinema, fotografate da tanti nostalgici, verranno ben custodite in magazzino e sarà effettuata un’asta per la loro vendita, asta dovuta, ha confermato il primo cittadino, perché volendole donare all’associazionismo osimano diverse sono state le richieste. Il progetto intero, che continua a dividere politici e opinione pubblica osimana, prevede anche la creazione di una nuova zona ospitalità (ostello) nella parte superiore della volumetria dei locali del cinema, ceduta in proprietà all’ente religioso, accessibile dal terzo piano del convento.