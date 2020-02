Potrebbe essere pronta per Pasqua, in un momento importante per la città a livello artistico e culturale, perché la città si appresta ad accoglie la mostra sul genio della street art Keith Haring a palazzo Campana dal 28 marzo

OSIMO – Il cantiere per la sala auditorium dell’ex cinema Concerto a Osimo è partito e a breve cominceranno anche i lavori all’impianto elettrico della chiesa di San Filippo Neri, di fronte ai giardini di piazza Nuova, che tornerà presto a essere spazio per eventi culturali. Potrebbe essere pronta per Pasqua, in un momento importante per Osimo a livello artistico e culturale perché la città si appresta ad accoglie la mostra sul genio della street art Keith Haring a palazzo Campana dal 28 marzo.

«L’atto di concessione in uso della chiesa gratuito per il Comune è stato approvato. Con l’art bonus da lanciare ne verranno restaurati gli altari e le altre pertinenze della chiesa», dice l’assessore alla Cultura Mauro Pellegrini. Anche per quella di San Silvestro sta per essere redatto il progetto esecutivo con le stesse finalità.



Oggi intanto, 26 febbraio, le Liste civiche all’opposizione porteranno un ordine del giorno in Consiglio per chiedere la messa in sicurezza delle opere d’arte del Museo Civico e la riapertura dello stesso alla fruizione turistico-culturale pubblica. Il Comune sta discutendo con l’Arcidiocesi di accorpare le opere d’arte religiose del museo Civico di palazzo Campana al museo Diocesano di piazza Duomo creando quindi una sorta di gestione condivisa. Il Civico quindi non chiuderà ma casomai avrà nuova vita fuori dal Campana, se lo stesso Istituto non provvederà a sbloccare l’inagibilità dei locali, tali dal sisma del 2016. Al momento infatti il Museo funge per lo più da deposito per le opere. Quel patrimonio in ogni caso non verrà disperso, assicura l’assessore.