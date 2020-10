Osimo, i “Farfalloni” tornano a teatro dopo il lockdown

OSIMO – “Il cenacolo dei farfalloni” torna al teatro “La nuova fenice” di Osimo dopo il lockdown con uno spettacolo tutto nuovo, un adattamento della commedia “Lisistrata” di Aristofane. Con il sostegno e la collaborazione della sede anconetana dell’Istituto ellenico della Diplomazia culturale diretta da Haris Koudounas, la compagnia under 30 osimana si confronta con un classico del teatro antico, un manifesto per la pace scritto nella Grecia del 411 a.C. ma ancora capace di far ridere e riflettere.

L’intreccio di “Lisistrata” è semplice e quasi proverbiale: protagoniste le donne, che, stanche della guerra e del malgoverno degli uomini, decidono di porre i mariti davanti a un aut aut: la pace o niente più sesso. La vicenda, narrata con toni burleschi e licenziosi, contiene però un appello molto serio alla resilienza nei momenti di crisi: mandando le donne al potere e portandole ad attraversare la morte (cioè il rifiuto della riproduzione) per riaffermare la vita di cui sono portatrici, Aristofane induce gli spettatori a sperimentare nella finzione, come monito per la vita reale, quello sbilanciamento necessario per riprendere a camminare, il decentramento della prospettiva che serve a re-immaginare un mondo in rovina per ricostruirlo su nuove fondamenta.

Appuntamento a stasera, 2 ottobre, alle 21.15, biglietto 10 euro. Prevendita in biglietteria oggi e domani dalle 1717. Prenotazione telefonica al 3403477226. Il teatro sarà a capienza ridotta nel rispetto delle norme anti-Covid, con l’obbligo di indossare la mascherina all’ingresso.