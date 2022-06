Osimo, presentato il cartellone estivo: due i big in concerto

OSIMO – Osimo ha presentato il suo cartellone degli eventi estivi in Comune venerdì, 10 giugno, annunciando subito grandi ospiti con la prima edizione del Vivo festival che accoglierà tremila persone in piazza del Comune per due eventi eccezionali. Venerdì 26 agosto è in programma il concerto di Achille Lauro e il 10 settembre quello di Gianna Nannini. La stagione è stata annunciata dal sindaco Simone Pugnaloni e dall’assessore alla Cultura Mauro Pellegrini, che hanno fatto trapelare anche la presenza di un altro big a sorpresa per il concerto del patrono a settembre. Prezzi scontati per gli osimani, 30 euro e 35 rispettivamente per Lauro e Nannini, acquistabili al teatro La nuova fenice.

«Non solo grandi personaggi in centro ma anche una serie di concerti per far rivivere la città. Per i giovani sabato 16 luglio è in programma la Vertical night, musica dalle finestre di teatro e comune dalle 19.30 fino a tarda serata. In programma anche la prima edizione del memorial “Lanari-Bellezza”: dall’8 al 13 agosto saranno con noi Inter, Roma, Fiorentina, Sassuolo primavera, l’Ancona e la Recanatese per una grande kermesse sportiva e non solo», ha detto il primo cittadino.

«Siamo orgogliosi di presentare la mostra sul cinema di animazione a cura dell’associazione Art ensemble di cui fa parte Enzo Storico, cittadino onorario, dal 3 luglio all’11 settembre al foyer del teatro a ingresso libero dalle 11.30 alle 19.30 – ha continuato Pellegrini -. Ok poi alla terza edizione di “Incontri al chiostro” grazie all’Ordine dei frati conventuali in collaborazione con l’Accademia d’arte lirica e la Filarmonica marchigiana da venerdì 24 e poi tutti i venerdì di luglio e agosto (il 28 con l’Orchestra sinfonica Sanremo) fino al 2 settembre». Tornano anche le notti bianche osimane, i “Venerdì di luglio”, il 22 luglio la “Silent red night” della Croce rossa, il 5 agosto i Sean Conero in concerto e poi un giardino di storie con la biblioteca per il progetto “Nati per leggere” da giovedì 30. Il 25 e 26, sempre di questo mese, quarta edizione del trofeo “Donna sprint al volante”. Sabato 30 luglio al via la prima edizione di Tau, Teatri antichi uniti, all’area archeologica di Montetorto con visita guidata e apericena e poi mercatini dell’antiquariato dal 19 luglio tutti i martedì a piazza Nuova. Confermati i must dell’estate: il 10 agosto “Calici di stelle”, il 12 e 13 agosto la rievocazione Rivivi 700, il 14, 15 e 16 tre concerti rispettivamente con Io e i gomma gommas, quello di Ferragosto con Marco Santini, Rosa Sorice e Franco Morone, e il giorno dopo Gli amici dello zio Pecos.