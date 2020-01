Osimo, il campus del Real Madrid sbarcherà allo stadio Diana

Nell'impianto osimano dal 15 al 19 giugno 2020 si terrà il campus estivo dei galacticos madrileni. Attese tante novità e tante sorprese per un evento destinato a raccogliere grande entusiasmo

OSIMO – Il Real Madrid allo stadio Diana di Osimo. E non è uno scherzo. Sbarcherà infatti nell’impianto osimano il campus giovanile dei Galacticos, la società spagnola più prestigiosa del mondo. Dal 15 al 19 giugno 2020, tecnici selezionati dai madrileni, insegneranno il vero calcio ai più piccoli attraverso le più moderne tecniche di apprendimento. Modello spagnolo ma non solo. Attraverso quello che si produce nelle migliori cantere iberiche, sarà possibile anche fondere questo tipo di lavoro con quanto fatto in Italia quotidianamente.

Attraverso il sito ufficiale dell’Osimana sarà possibile reperire tutte le informazioni necessarie. Tante le novità e tanti gli incentivi alla partecipazione. Su tutti, come detto sopra, gli strumenti da lavoro considerati tra i migliori in circolazione.

Dal Bazooka-Goals, la prima rete pop-up al mondo che consente alcuni tipi di esercizi molto particolari, fino al Tracktics, la cintura che monitora la velocità effettuata nelle varie situazioni di gioco. In mezzo lo Smart Ball, pallone “intelligente” in grado di fornire tutte le dinamiche legate al tiro, l’Exerlights e il Bepro11. Strumenti utilizzati anche dai blancos di Zinedine Zidane. Le cinque giornate saranno scandite da doppia sessione d’allenamento e pasto sportivo in mezzo.