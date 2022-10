Osimo, taglio del nastro per il bypass di Padiglione

OSIMO – Taglio del nastro stamattina (29 ottobre) per il secondo tratto del bypass di Padiglione di Osimo, da poco completato grazie ai fondi investiti direttamente dal Comune, circa un milione e 300mila euro, cifra che comprende gli importanti interventi ai sottoservizi e la rotatoria su via Montefanese. «E’ un’opera strategica che alleggerirà il traffico dal centro abitato della frazione, velocizzando i collegamenti tra Osimo, Passatempo e Casenuove – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni -. E’ l’opera più importante di questo mandato in continuità con il primo, che dona alla città un secondo tratto di variante a nord nell’innesto da Macerata verso Ancona. La strada infatti, lunga 500 metri e larga 10 tra le due corsie e le banchine, è il secondo tratto della futura variante a nord di Osimo che stiamo progettando tramite la variante al prg e che dovrà agevolare il flusso viario sull’asse Ancona-Macerata, con innesti appunto a Padiglione, già realizzato, e San Biagio, parte che invece sarà appaltata a breve».

Il tratto inaugurato

«Un orgoglio per la nostra città e per gli abitanti della frazione Padiglione. Una grande emozione tagliare il nastro di un’opera attesa da oltre 50 anni. Prossimo obiettivo per il 2024 la realizzazione del tratto tra via Sbrozzola e via D’Ancona, al momento in corso di approvazione. Le amministrazioni passano, le opere restano».