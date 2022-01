Osimo, bypass dell’Abbadia sì o no? Convocata l’assemblea per decidere

OSIMO – Il piano degli investimenti osimani per quanto riguarda la viabilità potrebbe essere presto rivoluzionato. L’amministrazione comunale, in collaborazione con il consiglio di quartiere di Osimo Stazione-Abbadia, ha organizzato infatti un’assemblea pubblica per decidere se realizzare o meno il bypass dell’Abbadia. È in programma per venerdì 28 gennaio alle 21 al circolo Abbadia e tutti i cittadini sono invitati ad esprimere la propria opinione.

La realizzazione del bypass, il cui costo ammonterebbe a oltre 600mila euro, sarebbe in forse. C’è chi infatti si oppone perché sostiene che danneggerebbe la frazione, altri invece sostengono il progetto che potrebbe dare respiro all’area e soprattutto alla zona sottostante che ricade sulla Stazione. Due anni fa esatti il progetto con lo studio di fattibilità erano stati illustrati ai cittadini. «Deciderà democraticamente l’assemblea e in maniera definitiva in loco», conferma il sindaco Simone Pugnaloni. Sarebbe dovuta essere una settimana “calda” questa sul fronte della viabilità. Proprio martedì 25 gennaio il primo cittadino sarebbe dovuto essere a Roma, su sua richiesta accolta positivamente, dalla viceministra Teresa Bellanova al Ministero delle Infrastrutture per confrontarsi sulle possibilità che i fondi europei rientrati nel Pnrr possono offrire allo sviluppo di Osimo e in particolare al miglioramento della viabilità intercomunale. L’incontro è stato rimandato a data da destinarsi per Covid. Due in particolare sono le priorità che il primo cittadino illustrerà al Mit: la variante a nord di Osimo appunto e una circonvallazione esterna a Osimo Stazione.

La bacheca distrutta

L’atto vandalico

C’è stato sconcerto intanto in queste ore proprio tra i componenti del direttivo del Consiglio di quartiere di Osimo Stazione-Abbadia quando sono stati notati due atti vandalici messi a segno da ignoti contro il patrimonio pubblico: la fontanella danneggiata e il vetro della bacheca per gli avvisi infranto.

«Ecco come abbiamo trovato oggi la bacheca del Consiglio di quartiere e la fontanella del parco urbano – dicono -. Non so quanta soddisfazione trovate nel fare questi gesti ma sappiate che il danno maggiore lo state facendo a voi stessi. Abbiamo avvisato le autorità locali e l’amministrazione comunale che procederanno con i dovuti accertamenti. Avvisiamo la cittadinanza di fare attenzione ai propri figli durante l’uscita da scuola, potrebbero esserci i vetri sul prato. Ringraziamo intanto la Osimo Servizi per la tempestività nell’intervenire per ripulire e mettere in sicurezza l’area».