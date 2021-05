Osimo, assegnata una borsa di studio in memoria di Elia Corrina

OSIMO – Lo scorso anno il giovane osimano Elia Corrina, studente della VA Linguistico del Corridoni-Campana, è prematuramente scomparso in un terribile incidente stradale. Eppure, come scrive il poeta russo Brodskij, «quelli che ami, non muoiono». Per questo, i membri del Comitato che hanno goduto l’indiscusso privilegio di aver conosciuto ed amato Elia, volevano che l’importante lezione di vita che ci ha lasciato, la sua straripante curiosità ed incontenibile gioia di vivere, potesse trovare una testimonianza fattiva, attraverso un concorso aperto agli studenti del triennio del Linguistico, con borsa di studio al primo classificato: un incentivo per i ragazzi di questo a partecipare a scambi e/o corsi all’estero. La partecipazione degli studenti, che dovevano svolgere una traccia incentrata attorno al tema del rapporto fra cultura, tolleranza e diversità, è stata massiccia e di alto profilo qualitativo.

Il comitato “Elia Corrina”, formato in primis dalla madre Sonia Broncolo, prima ispiratrice e musa del concorso, da alcuni docenti del ragazzo e dai suoi compagni di classe, dopo una scrupolosa lettura, ha proclamato vincitrice del concorso la studentessa Asia Rubini, della VB Linguistico anno scolastico 2020-21. «Il suo elaborato si è fatto apprezzare soprattutto per la capacità con la quale la studentessa ha saputo coniugare due ambiti dell’esperienza umana che spesso paiono difficilmente conciliabili e cioè Vita e Letteratura», ha detto la mamma.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 22 maggio, nel giardino delle ninfee del Corridoni-Campana, che, tra citazioni neo-classici e decori bucolici, ha offerto una location di grande prestigio alla presenza della dirigente del Corridoni, Milena Brandoni, degli alunni partecipanti al concorso e dei compagni di classe di Elia che sono stati i veri mattatori della giornata, tra ricordi, letture degli elaborati migliori ed annunci che denotano il loro inscindibile affetto nei confronti del loro compagno scomparso, quali, primo fra tutti, la nascita della Fondazione “Elia Corrina”.