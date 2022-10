Osimo, bimbo nasce in ambulanza

OSIMO – La mamma non ha potuto raggiungere in tempo l’ospedale perché il piccolo aveva deciso di nascere. E’ successo ieri mattina (29 ottobre). La donna è stata soccorsa nel suo appartamento a pochi passi dal centro storico di Osimo. Ad allertare il 112 sono stati alcuni familiari della donna di origini straniere. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto accusava dolori piuttosto forti al basso ventre, così è stata caricata nell’ambulanza ed è iniziato il trasporto in direzione della Ginecologia dell’ospedale pediatrico Salesi di Ancona.

Le contrazioni erano sempre più forti. Non ce l’avrebbe fatta ad arrivare in tempo, i soccorritori se ne sono accorti e si sono attivati per farlo nascere lì. Il trasporto si è interrotto poco dopo, vicino a via Tonnini, dove la donna ha dato alla luce un maschietto. Un parto che ha avuto luogo in ambulanza senza alcun problema grazie alla preparazione del personale medico e infermieristico del 118 in servizio che ha effettuato tutte le procedure. Il grazie va al personale dell’automedica in servizio al Potes dell’ospedale di Osimo cui la donna e i suoi familiari hanno espresso tutta la propria gratitudine. Le condizioni di salute della donna e del neonato sono buone ed entrambi sono stati trasferiti subito al Salesi.