Osimo, beccata mentre cede cocaina: arrestata una 37enne

OSIMO – Una 37enne è stata tratta in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Osimo che, nella serata di ieri, 12 giugno, nell’ambito della più generale attività di controllo del territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, ha controllato la Valmusone.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile osimani, nei pressi del piazzale di un distributore di carburanti di Campocavallo, hanno notato un’Audi A3 ferma con una persona a bordo dal fare sospetto. Poco dopo, alla macchina si è avvicinato un uomo a piedi cui l’occupante della macchina ha ceduto un involucro di piccole dimensioni. Poi si sono allontanati tutti e due frettolosamente in direzioni opposte. E’ scattato il controllo di entrambi da cui è emersa la cessione da parte della donna di due dosi di cocaina, di circa 0,7 grammi cadauna, al ragazzo, 30enne del posto. Sul sedile anteriore della macchina c’erano altri 0,13 della stessa sostanza mentre nel vano porta-oggetti 110 euro in contanti, provento dello spaccio appena compiuto. A casa della donna, nel vano cucina, all’interno del manico di una paletta raccogli spazzatura i carabinieri hanno trovato un involucro in cellophane contenente 0,73 grammi di cocaina e 0,44 di hashish più due bilancini di precisione funzionanti nascosti sotto un mobile. La donna è stata arrestata per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e portata nella casa circondariale di Pesaro Villa Fastiggi mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Ancona.