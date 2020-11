Osimo, basta file: tasse e multe si pagano online

Niente più code in Comune e poi in banca alla tesoreria comunale per pagare il bollettino tributi e le imposte. Ecco le novità e come usufruirne

OSIMO – Da oggi niente più code in Comune e poi in banca alla tesoreria comunale per pagare il bollettino tributi riguardanti diritti di segreteria, pubbliche affissioni, imposta di pubblicità, luce votive, oneri per pratiche edilizie, sanzioni del codice della strada, tessera trasporto agevolato e Tosap. Sarà sufficiente collegarsi al link http://www.comune.osimo.an.it/pagoPA/ e compilando i dati riguardanti il pagamento si potrà regolare lo stesso mediante carta di credito h24 semplicemente da casa.

L’assessore all’Informatizzazione Alex Andreoli commenta: «È un passo avanti importante per il Comune di Osimo per agevolare il cittadino nei pagamenti e nei servizi riducendo le code allo sportello. Da oggi è possibile il pagamento con PagoPa».

Un servizio in più che va a sommarsi a un altro recentemente approvato. Grazie ad un nuovo software in elaborazione, entro Natale a Osimo si potranno stampare direttamente da casa, in edicola o nelle tabaccherie, i certificati di nascita, morte, residenza e stato di famiglia, alleggerendo così il lavoro e di conseguenze le lunghe file agli sportelli.

Una misura che favorirà i tempi di rilascio delle carte d’identità perché ci sarà più personale a disposizione. Per il rilascio dei certificati da casa sarà sufficiente autenticarsi attraverso un sito dedicato e il certificato sarà “legalizzato” da un qr code, nelle edicole e dai tabaccai il servizio sarà regolato da apposita convenzione. I tempi per il progetto si sono allungati per il lockdown. Sempre per Natale locali nuovi saranno adeguati per consentire al personale di lavorare meglio e di offrire un migliore servizio al pubblico, grazie anche all’arrivo di due nuove risorse, assunte tramite il bando di mobilità volontaria tra enti.