Vandali in azione in città. Segnalata anche la caduta di un ragazzo dal muretto di via Cinque torri. L'amministrazione studia un'ordinanza per arginare il problema

OSIMO – È stato caos sabato notte (17 luglio) in centro città: una serie di scoppi anche di fuochi d’artificio sono stati segnalati dai residenti, e alcuni sono finiti sul tetto di un’abitazione, svegliando i residenti e spaventandoli. Dall’inizio di luglio in realtà gli abitanti della zona lamentano la presenza di bande di ragazzini in centro che schiamazzano e provocano danni, lasciano cartacce e bottiglie in giro fino a tarda notte. Una situazione diventata difficile da contenere e che sabato appunto è esplosa.

Vandalismo, la testimonianza di una cittadina

Tantissime le polemiche. «È normale che in piazza Dante alle 3 di notte qualche ragazzino faccia partire male un fuoco d’artificio che è arrivato in un cortile interno chiuso del palazzo dove abito? – lamenta un’osimana che risiede proprio nella centralissima piazza Dante -. Per fortuna si è fermato sul tetto altrimenti sarebbe potuto entrare in camera visto che ora le finestre sono aperte, e incendiare tutto. E sempre per fortuna si è risolto tutto in un grande spavento. Mi sono affacciata alla piazza con il cuore a mille perché non avevo capito cosa stesse succedendo e ho visto un via vai di ragazzi e ragazzini che facevano la cosiddetta movida. Mi chiedo, dove sono i controlli? E i genitori?».

La vicenda del 30enne caduto dalle mura del parcheggio

È stata la segnalazione di un passante poi a permettere di soccorrere un 30enne caduto dalle mura del parcheggio per moto in via Cinque Torri proprio sabato notte. La tettoia su cui è atterrato non ha del tutto attutito la violenza dell’impatto. Un volo di cinque metri. Il giovane è stato portato a Torrette, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Avrebbe riportato un trauma cranico e diverse lesioni importanti. Sull’episodio indaga il commissariato di Polizia di Osimo. Tantissima la paura tra coloro che si sono trovati testimoni inconsapevoli dell’incidente. I contorni del fatto non sarebbero chiari: non si sa se il giovane era da solo al momento o in compagnia. Il 30enne risiede da anni in città con la famiglia, contattata dai poliziotti coordinati dal dirigente Stefano Bertone.

L’assessore Gatto

L’assessore alla Polizia Federica Gatto interviene sulla movida in centro. E spiega: «L’amministrazione comunale ha già avuto diversi incontri con gli esercenti e i residenti del centro storico proprio per parlare e confrontarsi sulle problematiche relative ad episodi di vandalismo avvenuti nelle ultime settimane. Nell’immediato saranno intensificati i controlli da parte della Polizia locale, anche attraverso l’utilizzo dell’etilometro, così come è successo la scorsa settimana quando è stato fermato il conducente di un furgone che si trovava in pieno centro con un tasso alcolemico cinque volte superiore alla soglia consentita. È poi allo studio un’ordinanza sindacale che avrà come scopo quello di arginare il consumo di alcool, l’abbandono di rifiuti e gli schiamazzi in centro. L’ordinanza andrà a limitare anche le emissioni sonore dei locali che dovranno terminare entro mezzanotte».