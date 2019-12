Osimo, sgominata la banda dei furti: arrestati tre albanesi

I Carabinieri hanno tratto in arresto tre persone. Sono responsabili dei colpi in appartamento a San Biagio

OSIMO – La maxi operazione è partita ieri pomeriggio, domenica 29 dicembre e stanotte, attorno all’una, è stata stroncata la banda degli autori di furti in abitazione, il terrore degli abitanti di tutta la Provincia.

È loro la paternità dei colpi di San Biagio di Osimo ad esempio, frazione presa di mira nelle ultime settimane. Si tratta di K.G., 33 anni, I.A., 35, e L.L. 28, tutti gravati da precedenti per reati specifici e due colpiti da espulsione con divieto di fare ritorno in Italia. Si erano stanziati nel comune di Porto Sant’Elpidio dove avevano creato il loro covo e la base logistica. Ragazzi agili, riuscivano a raggiungere anche i secondi piani degli stabili non curanti della presenza degli occupanti. Si muovevano su auto a noleggio per eludere le indagini.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Osimo in stretta sinergia con i colleghi della Stazione locale. Hanno lavorato giorno e notte visionando telecamere ed analizzando migliaia e migliaia di utenze contenute nelle celle di aggancio proprio per identificarli, senza tralasciare la sorveglianza dei quartieri osimani con l’autoradio con colori d’istituto e militari in abiti civili. L’indagine ha avuto subito una svolta visto che è stata accertata una relazione con i componenti della banda dell’Audi RS4 di colore nero, i cui autori erano stati arrestati ad Assisi il 20 novembre scorso ad opera degli stessi Carabinieri di Osimo. Identificati i soggetti, gli investigatori si sono messi subito in azione.

Domenica pomeriggio hanno intercettato una Opel Corsa a noleggio con a bordo tre persone dell’Est Europa che sono apparse subito sospette. Si muovevano con andatura lenta per individuare l’appartamento e la vittima da depredare. Li hanno pedinati. Da Osimo percorrendo l’A14 hanno raggiunto Falconara Marittima dove sono stati visti entrare in un appartamento da cui sono usciti dopo diversi minuti per rientrare in un altro. Una volta usciti sono saliti velocemente sul veicolo e si sono dileguati in A14 in direzione sud.

Le due vittime sono anziane e abitano sole in casa. Al casello di Civitanova Marche li hanno bloccati e arrestati. Nel corso delle perquisizioni, veicolare e personale, è stata trovata la refurtiva (denaro contante) e strumenti usati per lo scasso. Nel loro covo invece, sono stati sequestrati monili in oro ed altro denaro contante ritenuti provento di furto. Nell’abitazione erano presenti altri tre cittadini albanesi irregolari sul territorio nazionale che sono stati denunciati in stato di libertà per violazione della legge sull’immigrazione. Gli arrestati sono stati condotti presso il Comando Compagnia Carabinieri di Osimo e dopo le formalità di rito portati nella casa circondariale di Ancona. Le indagini però continuano per accertare o meno la paternità di altri furti in tutta la Provincia.

Il commento del sindaco Simone Pugnaloni: «Complimenti alle forze dell’ordine. A loro il nostro pubblico ringraziamento. È stato loro compito comunicarci la lieta notizia di fine anno. A nome mio personale e di tutta la città una menzione speciale per il lavoro che svolgono quotidianamente. È certezza la loro professionalità. Con loro, ad Osimo, ordine e sicurezza non mancheranno mai».