Osimo, avanzata la richiesta per il Liceo Sportivo

OSIMO – La giunta comunale di Osimo ha approvato con una delibera l’istanza arrivata dall’Istituto superiore Corridoni Campana per l’attivazione del nuovo indirizzo di studio Liceo Sportivo e l’ha trasmessa alla Provincia di Ancona seguendo le procedure previste dalla legge per integrare il Piano regionale della rete scolastica 2023-24. L’iter è iniziato l’anno scorso con la proposta approvata il 27 aprile 2021 del Collegio Docenti del Corridoni Campana che aveva fatto proprie le numerose richieste pervenute dalle famiglie per istituire il Liceo Sportivo a Osimo. L’11 luglio scorso la dirigente scolastica Milena Brandoni ha per questo inviato al Comune il verbale approvato dal Consiglio d’Istituto il 12 luglio 2021, una sua relazione con analisi di contesto che evidenzia la presenza nei plessi scolastici di adeguate strutture per garantire un corso di alta specializzazione e, inoltre, la richiesta inviata dal Corridoni Campana all’Area programmazione rete scolastica della Provincia di Ancona, all’Ufficio scolastico regionale e al dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale della Provincia. La giunta comunale, considerato il prestigioso curriculum sportivo del Corridoni Campana e la ricchezza formativa che sarebbe offerta con il nuovo indirizzo di studio ad un bacino che va ben oltre Osimo, e che coinvolge un distretto di oltre 80mila abitanti da Agugliano a Loreto passando per Filottrano, Castelfidardo e la Riviera del Conero, ha ritenuto opportuno prendere atto della documentazione ricevuta dall’Istituto. In questo modo si dà seguito alla spontanea raccolta firme avviata nei mesi scorsi e depositata all’ufficio protocollo con 1.702 sottoscrizioni per sensibilizzare le istituzioni competenti a dotare Osimo di un ulteriore corso di studi. Il sindaco Pugnaloni ha quindi ha trasmesso alla Provincia di Ancona la richiesta del nuovo indirizzo Liceo Sportivo, auspicando che l’iter venga portato a compimento e che, infine, l’Ufficio scolastico regionale dia il via libera all’attivazione da settembre 2023.