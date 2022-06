Osimo, l’autrice Carla Quattrini introduce il suo romanzo d’esordio “Ovunque tu sia”

OSIMO – «Mi chiamo Carla Quattrini, sono di Osimo e lavoro nel mondo dell’editoria scolastica come responsabile editoriale presso il gruppo Eli (www.gruppoeli.it), dove mi occupo di progettazione e redazione di testi scolastici». Si presenta così la giovane autrice pronta per l’uscita prevista per il 10 giugno del suo romanzo di esordio, “Ovunque tu sia”, ambientato a Osimo ed edito da Ianieri Edizioni.

Il romanzo è stato presentato in anteprima al Salone internazionale del libro di Torino e di nuovo a Osimo il 18 giugno alle 18.30 alla libreria La Fonderia. «Il mio libro parla di un viaggio in Nord Europa alla ricerca dell’aurora boreale. È la storia di una rinascita femminile, di una protagonista che ha sempre avuto questo sogno di vederla, fin da bambina, e da grande, a 30 anni in un momento di difficoltà della propria vita, decide di riappropriarsi di questo sogno. L’ambientazione è particolare perché la storia inizia a Osimo ma poi si evolve con un viaggio in Lapponia proprio perché sono una grande appassionata di terre nordiche. Appena ho modo, appena riesco, torno lì perché sono appassionata alla Lapponia fin da quando ero ragazzina. L’ispirazione è nata proprio da questa mia passione per i viaggi soprattutto per quelli verso il Nord Europa», ci racconta.

A Quattrini abbiamo chiesto quali sono le difficoltà odierne del mondo dell’editoria: «Il mondo dell’editoria è sempre di difficile accesso ma ci sono molte scuole di scrittura e di master come quello che ho frequentato, che danno non solo una buona preparazione ma anche contatti con agenti letterari, case editrici. Questo sicuramente può essere un buon punto di partenza. Altri autori scelgono invece di autopubblicarsi e poi di promuovere il proprio libro da soli».

La copertina di “Ovunque tu sia”

La storia

La storia di Emma inizia a Osimo, sul parallelo 43. Qui conosce Sandro: lei deve frequentare la prima elementare, lui la seconda, e continuano a camminare fianco a fianco fino a pochi mesi prima del loro matrimonio ma un mattino di novembre Sandro se ne va lasciando nel cassetto due biglietti per la Lapponia, silenti testimoni di un’antica promessa. In attesa di un segno di riconciliazione che non arriva, Emma parte da sola per Rovaniemi, sul parallelo 66, dove quarant’anni prima era stato anche suo padre alla ricerca dell’aurora boreale. Un viaggio all’estremo limite Nord della Terra, dove il buio costante le offre l’opportunità di vedere la luce che ha dentro, riaccende in lei l’entusiasmo per le piccole cose e l’aiuta a fare chiarezza e a dare un senso all’insieme disordinato di eventi che l’ha travolta. Nelle pagine di “Ovunque tu sia” si susseguono, come scatti di una reflex, le tappe del viaggio di Emma attraverso luoghi incontaminati che rompono i suoi silenzi e la fanno sentire di nuovo a casa, finalmente in grado di scegliere quale direzione dare alla sua vita.

L’autrice

Carla Quattrini vive a Osimo, è laureata in Filologia e Letteratura e si occupa di progettazione e coordinamento editoriale di testi per la scuola secondaria di secondo grado. Nell’ambito della narrativa si dedica a presentazioni di romanzi, libri per ragazzi e incontri con gli autori per gruppi di lettura e librerie.