Osimo, circolava sull’auto sequestrata senza revisione né assicurazione: multato

OSIMO – Circolava tranquillamente per Osimo con una vettura priva di copertura assicurativa per cui era già stato disposto il sequestro oltre alla sospensione dalla circolazione per non aver superato la visita di revisione. Il conducente, 54enne residente nella provincia di Macerata, non aveva però fatto i conti con l’impianto di videosorveglianza della città. Il veicolo è stato immediatamente scovato dagli occhi elettronici ieri, 29 maggio, e l’ufficiale in turno ha immediatamente dato disposizioni alle pattuglie operanti di portarsi nella zona indicata. L’episodio è avvenuto attorno alle 17 lungo la via di Jesi dove gli equipaggi sono riusciti a bloccare il veicolo, proprio nel centro abitato di Campocavallo. Il trasgressore si è visto elevare più sanzioni per un totale di quattromila e 858 euro oltre alla confisca del veicolo e la revoca della patente di guida che sarà disposta dalla Prefettura.



Nonostante l’impegno che il Comando di Polizia locale sta profondendo nella lotta al Coronavirus affiancando i propri equipaggi a quelli della altre Forze di Polizia, gli uomini del neo comandante Buscarini non abbassano la guardia contro violazioni al Codice della strada proprio come la mancanza di copertura assicurativa. Oggi, sabato 30, sono di pattuglia fino a sera per controllare la movida e gli assembramenti di giovani.