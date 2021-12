Osimo, auto si ribalta in via Colombo: due feriti in ospedale

OSIMO – Brutto incidente stamattina, 28 dicembre, attorno alle 9.30 in via Cristoforo Colombo a Osimo. Una Fiat 500 ha perso il controllo ed è finita contro due auto in sosta bordostrada finendo per ribaltarsi. Per un attimo si è temuto per l’incolumità dei due occupanti del mezzo: al volante c’era una donna di 51 anni, zia del bambino di quattro all’interno con lei nella macchina, tutti e due del posto.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco per aiutare i due a uscire dall’abbraccio metallico delle lamiere e per la messa in sicurezza dell’area. Poi la consegna ai sanitari del 118 e il viaggio verso il nosocomio. Sono arrivati anche i poliziotti della Municipale per i rilievi dell’incidente e per stabilire la dinamica, ancora al vaglio. Il traffico è stato ripristinato.