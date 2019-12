Osimo, auto finisce nel fossato: salvata un’anziana e il suo cagnolino

Circolazione a senso unico alternato lungo via di Jesi a Campocavallo di Osimo dopo i soccorsi a una donna uscita di strada con l'auto: dal mezzo estratto anche il suo amico a quattro zampe

OSIMO – Traffico bloccato fino a poco fa lungo via di Jesi a Campocavallo di Osimo per un incidente avvenuto poco dopo le 11 di oggi, 27 dicembre. Una macchina è finita nel fosso che costeggia la strada principale della frazione e per il recupero, difficoltoso, sono intervenuti diversi mezzi.

G.E., fidardense di 82 anni, mentre procedeva su quella via proprio in direzione Jesi ha perso il controllo della sua Hyundai ed è finita nel fosso attiguo alla strada. La donna è stata soccorsa dalla squadra dei vigili del fuoco e dai sanitari della Croce rossa di Osimo intervenuti sul luogo dell’incidente.

È stata estratta con difficoltà dalla sua auto e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in codice giallo. Salvato anche il suo cagnolino che si trovava all’interno del mezzo.

Sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale le cause della perdita di controllo dell’auto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente. Traffico a senso unico alternato e bloccato il tempo strettamente necessario al recupero del veicolo.

