Osimo, assegnate tutte le case popolari in disponibilità al Comune

OSIMO – Sono state assegnate, nel giro di un paio di mesi, tutte le case popolari in disponibilità al Comune di Osimo. I nuovi beneficiari sono stati attinti dalla nuova graduatoria con validità sino al 2024. «Nell’assegnazione sono state rispettate le disposizioni della legge regionale e i criteri previsti dal nuovo regolamento comunale – dice il vicesindaco Paola Andreoni -. La maggior parte degli appartamenti sono stati assegnati a piccoli nuclei familiari o a persone singole rispettando il rapporto tra numero dei membri componenti il nucleo famigliare e la superficie. Le prossime assegnazioni avverranno appena l’Erap consegnerà altri appartamenti al Comune». Il sindaco Simone Pugnaloni spiega: «L’amministrazione comunale ha avviato tre diverse progettualità con Erap, nessuna delle tre però è decollata, evidentemente per mancanza di interesse o potenzialità da parte dell’Erap. Il primo progetto, risalente al 2016, era l’accordo di programma per cedere ad Erap l’ala inutilizzata della Bruno da Osimo di via Santa Lucia dove realizzarci alloggi di edilizia agevolata e una scuola media, in virtù di uno stanziamento di un milione e 800mila euro da parte di Erap. L’intervento sarà realizzato ora tramite i fondi in arrivo dal bando nazionale Pinqua. Il secondo progetto era l’alienazione di 23 alloggi sui 77 gestiti da Erap a Osimo agli affittuari. Gli alloggi di San Paterniano sono iniziati a fine anni Novanta e sono ancora da completare. Una parte del nuovo insediamento, quella riferita agli alloggi popolari, era stata già consegnata qualche anno fa, ma il resto, una quindicina di alloggi di edilizia agevolata, era fermo da otto anni per il fallimento della ditta».

In queste calde ore, specifica il vicesindaco, è terminato anche il progetto, organizzato dal Csv in collaborazione con l’assessorato ai Servizi sociali, “Ci sto affare fatica” dedicato agli adolescenti che ha previsto lavori di piccola manutenzione dei beni comuni. Quest’anno i giovani accompagnati da un tutor sono stati impegnati nella tinteggiatura delle aule della scuola secondaria Fratelli Trillini. Continuano poi la ginnastica dolce nei parchi dedicata agli ultrasessantenni organizzata dallo stesso assessorato in collaborazione con l’istituto Bignamini, e i soggiorni estivi montani per anziani organizzati dall’associazione Arcobaleno.