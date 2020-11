Osimo, è arrivato l’albero di Natale da Cortina

L’accensione è in programma questo weekend. L'assessore Glorio intanto fa il punto della situazione per quanto riguarda l'organizzazione delle festività

OSIMO – Il Natale si è acceso ieri (domenica 29 novembre) a Osimo con le luminarie installate in centro storico e oggi, lunedì 30, è arrivato il maxi abete direttamente da Cortina, un dono da installare in piazza Boccolino. Entro la giornata sarà tutto pronto. L’accensione dell’albero è in programma questo weekend.

L’assessore a Turismo e Attività produttive Michela Glorio fa il punto della situazione con l’avvicinarsi delle festività natalizie e nell’attesa del nuovo dpcm con le disposizioni che entreranno in vigore venerdì 4 dicembre: «Osimo si appresta ad entrare nel periodo natalizio e si accendono le luminarie in centro storico.

Le luminarie accese in piazza

Già da ieri jingle natalizi venivano trasmessi nella filoduffusione cittadina creando un clima effervescente. In questo contesto l’amministrazione comunale è stata chiamata a decidere se proseguire con l’organizzazione dei mercati straordinari previsti per le due domeniche prima di Natale (13 e 20 dicembre) e per i quali erano già state stilate le graduatorie oppure sospenderli. In via precauzionale e nello spirito di disincentivare quanto possibile gli assembramenti abbiamo deciso di sospenderli. Ho provveduto immediatamente ad avvisare i rappresentanti della Confcommercio-Fiva che hanno dimostrato, anche questa volta, comprensione nonostante la difficile situazione che si trovano a fronteggiare. Vorrei esprimere vicinanza alla categoria e ringraziare, di nuovo, per la disponibilità dimostrata».