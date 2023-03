Osimo, sono arrivate le tribune all’ex cinema Concerto

OSIMO – Dopo le tante fasi di stallo, prosegue il cantiere dell’ex cinema in centro storico a Osimo. «Come promesso è arrivata entro il termine (13 marzo) la tribuna del nuovo auditorium che stiamo realizzando all’ex cinema Concerto – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. Potrà ospitare 99 persone, speriamo già dal prossimo mese. Sono andato a svolgere un sopralluogo e ho convocato una riunione tecnica per domani mattina (14) proprio per fare il punto della situazione con la ditta appaltatrice e chiarire il cronoprogramma degli ultimi interventi necessari e, se possibile, stabilire una data indicativa di inaugurazione tra qualche settimana. Ancora un po’ di pazienza, poi Osimo riavrà finalmente, dopo circa 15 anni, una sua sala cinematografica, con il vantaggio di essere polivalente».

I magazzini Campanelli

Non solo cinema. Nel contempo sarà portato avanti il recupero funzionale dei locali sottostanti il teatro La Nuova Fenice, i magazzini Campanelli, assieme a quello di un altro locale adiacente di proprietà comunale. Il nuovo auditorium, con una superficie netta di circa 413 metri quadrati, avrà circa 100 posti a sedere disponibili. Il Comune, che ha già acquistato gli ex magazzini Campanelli nel 2020, nel 2021 ha finanziato l’intervento complessivo di euro 915mila di cui 350mila finanziati con fondi europei.