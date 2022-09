Osimo, arrivano i rinforzi: nuovi dipendenti in Comune

OSIMO – Si è svolta ieri mattina (29 settembre) una riunione nella Sala Maggiore del Comune di Osimo con tutti i nuovi dipendenti entrati in servizio durante il 2022 grazie al grande concorso svolto a primavera al PalaBaldinelli per il reclutamento di nuovo personale all’interno del municipio. «E’ stata l’occasione per la giunta comunale di dare a tutti il benvenuto, evidenziando l’importanza del loro impegno per la comunità e le aspettative riposte per velocizzare la macchina burocratica e amministrativa», afferma il sindaco Simone Pugnaloni. Le prime assunzioni sono iniziate il primo luglio e nuovi ingressi sono previsti per la fine dell’anno. Assunzioni di ruolo, perché i posti messi a bando prevedevano tutti il tempo pieno ed indeterminato per 13 nuove figure, divise fra i tre Dipartimenti. Grazie alle nuove graduatorie, è stato possibile assumere ulteriori figure in sostituzione di alcuni pensionamenti, che al momento dell’uscita del bando di concorso non erano ancora stati comunicati. Si sono quindi aggiunti un altro geometra (per un totale di cinque nuovi), altri due amministrativi nel Dipartimento delle Finanze (quattro in totale) e un amministrativo al settore Servizi sociali. In totale 17 nuove figure entrate negli ultimi tre mesi che in parte sostituiscono i pensionamenti (70 per cento) e in parte rafforzano l’organico della macchina comunale (30 per cento), per garantire un servizio più efficace ed efficiente per gli utenti, cittadini e imprese. Nel marzo scorso poi è stato aperto un bando di mobilità tra enti per l’assunzione di sei nuovi agenti di polizia locale.