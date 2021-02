Osimo, arriva il nuovo primario di Pneumologia

OSIMO e LORETO – Da lunedì 15 febbraio entra in servizio il nuovo primario di Pneumologia dell’ospedale Inrca di Osimo, il dottor Yuri Rosati. «Ringraziamo Gianni Genga, direttore dell’Inrca, per l’espletamento della procedura, unitamente all’assessore regionale Filippo Saltamartini per aver seguito la situazione in modo che venisse quanto prima coperta la carenza da troppo tempo in atto», afferma il presidente del Consiglio regionale Dino Latini.

Anche il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni commenta: «Lunedì sarà di nuovo un giorno da ricordare per la qualità del nostro ospedale “Ss. Benvenuto e Rocco”. Il protocollo d’intesa Inrca-ospedale di Osimo siglato durante il nostro primo mandato centra un nuovo ed importante obiettivo. Un ringraziamento particolare al direttore Genga che in questi anni ha saputo valorizzare sotto ogni punto di vista il nostro nosocomio mantenendo fede a tutti gli impegni iscritti nel patto tra Ancona ed Osimo sia con la nomina dei nuovi primari sia con il rafforzamento di strumentazione e risorse umane».

Dal 21 settembre con l’insediamento della nuova Giunta regionale due nuovi primari ospedalieri sono ora in attività all’Inrca di Osimo. Anche il servizio di terapia iniettiva dell’ospedale ha ripreso a funzionare. «Non è poco, anche se molta strada è ancora da compiere per la sanità locale e regionale. Molte carenze infatti non state mai coperte nell’ultimo periodo, soprattutto per quanto riguarda il poliambulatorio e le strutture territoriali sanitarie della valle del Musone – continua Latini -. Cercheremo di coprire tali carenze, senza proclami né promesse o enfasi. Quanto alla struttura ospedaliera esistente, fermo restando il rinvio al nuovo piano sanitario regionale, quello che si sta dibattendo ora riguarda il tema dell’assistenza alle persone meno giovani attraverso un nuovo programma di rimodulazione di attività, ambulatori, diagnostica, ed altro. La riflessione è poi operare una assistenza civica che preceda quella nelle strutture socio-sanitarie e che prevede i nuovi villaggi per persone anziane e sole, nuova forma di prevenzione e di reinserimento della persona. Un ulteriore obiettivo per il quale mi sento di impegnarmi è quello relativo alla diminuzione delle rette delle case di riposo per le famiglie, ormai quasi impossibilitate a sopportare aggravi di costi eccessivi per i loro redditi».

Sul fronte dell’emergenza sanitaria, da Loreto intanto la Presidenza e la Direzione generale della Fondazione Opere laiche lauretane e Casa Hermes comunicano che per l’aggravarsi della situazione pandemica in tutta la zona di Ancona Sud, le immissioni di nuovi ospiti alla casa di riposo subiranno un’interruzione di tre settimane in attesa dell’inizio e completamento del piano di vaccinazioni per gli ospiti e il personale della struttura e per avere un quadro più chiaro della situazione generale di emergenza sanitaria nel Comune di Loreto.

L’assessorato ai Servizi sociali di Osimo sta aiutando le persone che sono sole o che hanno bisogno di aiuto per la prenotazione online del vaccino. Per questo ha predisposto un numero telefonico 3663495073 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 al quale rivolgersi per essere aiutati nella prenotazione e nell’organizzazione del trasporto al punto vaccinale. Il trasporto potrà essere effettuato dalle associazioni: Croce Rossa, Misericordia di Osimo Stazione, Auser Filo d’argento (oltre che dal Servizio di trasporto pubblico di piazza – taxi ), dietro un corrispettivo a favore delle stesse associazioni per le spese vive di trasporto, andata e ritorno alla propria abitazione. Tale spesa potrà essere ridotta nella eventualità di trasporto plurimo, in tal caso la spesa sarà suddivisa tra il numero dei richiedenti il servizio e prenotati per il vaccino nello stesso giorno ed orario.