Osimo, approvato il progetto per il tratto sud-est del bypass di Padiglione

OSIMO – È stato deliberato in Giunta a Osimo il progetto esecutivo del tratto di strada che congiungerà via Jesi all’incrocio con via di Filottrano (all’altezza del pub Mac Neil). Più di un milione di euro l’investimento che andrà a gara prima di fine anno per veder partire i lavori a Pasqua. Un strada a scorrimento veloce, dalla lunghezza di 450 metri e larghezza nove e mezzo, con limite di velocità a 70 chilometri orari. A fine 2021 il taglio del nastro.

«Una soddisfazione immensa per un impegno preso con la città che diviene realtà. Libereremo dopo più di quarant’anni il traffico sull’incrocio semaforico di Padiglione. Finalmente ci siamo, un altro tassello alla grande viabilità sull’asse Macerata-Ancona è ai nastri di partenza», commenta il sindaco Simone Pugnaloni. Il tratto è attesissimo dagli abitanti della frazione che da anni spingono per la realizzazione.

Le Liste civiche replicano: «Il Comune ha deliberato il nostro progetto esecutivo degli ingegneri Bocci e Sasso per il tratto di Padiglione. Il Pd e soci si sono rimangiati ogni accusa contro il progetto e lo mettono in pratica. Fra un anno Padiglione avrà il suo bypass a ovest ed è solo possibile grazie al nuovo Prg del 2008 e al progetto della strada di bordo delle Liste civiche. Unico neo dell’opera è che viene finanziata con mutui, indebitando gli osimani per i prossimi vent’anni».