Osimo, una app per velocizzare il rinnovo della carta d’identità

Notizia che accoglie il plauso di tanti osimani da tempo, in coincidenza con l’aggravarsi della situazione pandemica, alle prese con i tempi lunghi per le prenotazioni. Avviato anche il lavoro per elaborare la variante al Prg con la Politecnica

OSIMO – Per evitare le attese nella prenotazione dell’appuntamento con l’ufficio Anagrafe, il Comune di Osimo a breve renderà operativa una app che consentirà di evitare le telefonate e fissare il giorno di ritiro o rinnovo del documento in maniera digitale da uno smartphone.

La app

E’ una notizia che accoglie il plauso di tanti osimani da tempo ormai (in coincidenza con l’aggravarsi della situazione pandemica) alle prese con i tempi lunghi per le prenotazioni. «Per ridurre le attese dei servizi anagrafici nei mesi scorsi il Comune aveva assunto un dipendente per una terza postazione di consegna delle carte di identità – dice il sindaco Simone Pugnaloni – ma il software e la strumentazione di competenza del ministero dell’Interno da quando sono disponibili le carte di identità elettroniche non sono ancora arrivati. La richiesta avanzata dal Comune nel 2020 è in attesa che la risposta positiva del Ministero si traduca nell’effettiva consegna dei dispositivi necessari».

L’accesso agli atti urbanistici

Per quanto riguarda invece l’accesso agli atti urbanistici, aumentati in maniera esponenziale con i bonus ristrutturazioni varati dallo Stato, il Comune sta continuando l’opera di digitalizzazione di tutto l’archivio urbanistico. L’intenzione è di incaricare un consulente esterno che, nei prossimi due anni, si occuperà unicamente di digitalizzare tutti gli atti emessi dagli uffici tecnici negli ultimi cento anni. Un lavoro lungo, che richiederà tempo, ma che progressivamente consentirà di ridurre drasticamente le attese per i professionisti del settore. Inoltre saranno rinforzati gli uffici con un ingegnere aggiuntivo che arriverà tramite mobilità all’ufficio Suap e un altro all’ufficio Lavori pubblici a partire dall’estate.

L’Arcipelago dei contesti

Il lavoro avviato dal Comune e dalla Politecnica della Marche per elaborare la variante generale al Prg intanto è stato ribattezzato “L’Arcipelago dei contesti” perché ogni contesto urbano di Osimo è caratterizzato da valori storico-identitari, ambientali, sociali, culturali e criticità che concorrono a definire l’immagine condivisa della città. In questa fase di avvio si propone di ascoltare i cittadini e recepire le istanze nei vari quartieri e per questo da luglio a settembre si terrà un tour dedicato, ogni settimana, ad un rione o frazione di Osimo. Si parte il primo luglio con Abbadia e Osimo Stazione con punto di ascolto nella sala parrocchiale di Osimo Stazione dal 29 giugno al 2 luglio. L’8 luglio assemblea al centro sociale di Campocavallo in via del Covo dove si terrà il punto di ascolto dal 6 al 9 luglio. Il 15 luglio forum a Padiglione con punto di ascolto alla scuola elementare della frazione dal 13 al 16 luglio. Poi il 22 luglio a Passatempo con centro di ascolto al centro sociale adiacente alla palestra in via Nenni dal 20 al 23, quindi per i cittadini di Casenuove, Villa e San Paterniano il forum si terrà il 29 luglio al centro sociale sopra la farmacia di Casenuove, dove il punto di ascolto sarà aperto dal 27 a 30 luglio. Per dare la possibilità a quante più persone di partecipare, è stata prevista una pausa estiva ad agosto per tornare poi ad incontrare i cittadini il 2 settembre. Questa volta alla Lanterna Blu di San Biagio dove il centro di ascolto dal 31 agosto al 3 settembre sarà rivolto anche alle zone di Aspio e Santo Stefano. Il 9 settembre assemblea nella sede Astea per il quartiere est con punto di ascolto in via Guazzatore dal 7 al 10 settembre, poi il 16 settembre forum per la zona sud nei locali adiacenti la chiesa di San Sabino con punto di ascolto dal 14 al 17, quindi il 23 settembre assemblea al centro Aquilone di via Molino Mensa con punto di ascolto per la zona ovest dal 21 al 24. Infine il forum il 30 settembre per il centro storico a Palazzo Comunale dove l’ultimo punto di ascolto sarà operativo dal 28 settembre all’1 ottobre.